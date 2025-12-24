守誠者丨何慈茵金髮Look戰鬥力爆表　同李治廷激烈肉搏凌空飛腿

《守誠者》逢周一至周五晚8點半翡翠台播映。12月23日晚一集中，何慈茵全新長金髮女性化造型勁搶，後巷激戰李治廷，拳來腳往勁精彩！三大絕招「無敵起飛腳」＋「單手Jump Over」＋「過肩摔」晒超強功夫底，何慈茵精通6項武術更獲封「最強打女」。



昨晚（12月23日）一集何慈茵「凌空飛腿」將李治廷一嘢踢埋牆。（官方圖片）

《守誠者》是由羅永昌、劉順安執導，陳文強、馬焱等編劇的劇集，領銜主演：陳小春、任達華、李治廷、韓雪；特別主演：何潤東；主要演員：熊黛林、李麗珍、黃嘉樂、張國強等。

昨晚（12月23日）劇情提及，來自M國的神秘組織EGM基金對駭客戈登【Mike隋（隋凱）飾】下追殺令，皆因戈登掌握了他們計劃狙擊香港金融的資料。EGM成員安娜（何慈茵飾）趁何浩輝（陳小春飾）等人護送戈登去機場途中出手、企圖將戈登滅口，但最終事敗……昨晚安娜與邵子俊（李治廷飾）徒手搏擊的場口相當精彩，面對身形高挑的李治廷，出名功夫了得的何慈茵先來一招「凌空飛腿」將李治廷一嘢踢埋牆、畫面所見，何慈茵抬腿的高度達至李治廷胸部，筋骨極盡柔軟！之後安娜再使出「擒拿爪」一嘢將李治廷高舉過頭再撻落私家車面，堪稱女力士！最後，何慈茵憑藉驚人臂力及腰腹肌肉力量，單靠一隻手撐起整個人再飛越私家車車頭蓋極速逃走，整套動作俐落流暢兼相當有力。

何慈茵用「擒拿爪」將李治廷高舉過頭再撻落私家車面。（官方圖片）

何慈茵最後「單手Jump Over」輕易走甩。（官方圖片·）

何慈茵《隱形戰隊》更衣室激鬥劉穎鏇一戰成名

中英混血兒何慈茵（Charlene Houghton）生於武術世家，爸爸何麥（Mark Houghton）是已故邵氏著名武打明星劉家良徒弟。何慈茵自五歲起學習洪拳，另外亦精通詠春、泰拳、巴西柔術、職業摔角及MMA（綜合格鬥）等不同武術。何慈茵憑藉過人身手，在不同的綜藝節目及劇集均有亮麗表現。

何慈茵唔止打得，造型相都好睇得！（何慈茵IG截圖）

先說2021年的J2節目《明星運動會前哨戰：Fight盡》，何慈茵成功越級挑戰職業級拳手贏得冠軍；2022年，何慈茵參與真人騷《不可能任務》，出色的身手獲封「最強打女」。

何慈茵在《明星運動會前哨戰：Fight盡》拳擊賽中勝出。（官方圖片）

何慈茵亦有參與《不可能任務》。（官方圖片）

另外何慈茵在劇集《隱形戰隊》和《奪命提示》中亦有超精彩演出，當中《隱形戰隊》和劉穎鏇（Tiffany）的更衣室大戰更因真實感十足的拳來拳往、以及流暢動作設計及演員瞓身演繹，成為無綫劇集名場面之一。

何慈茵在劇集《隱形戰隊》中和劉穎鏇更衣室大戰，當時引起極大迴響。（官方圖片）

何慈茵亦在劇集《奪命提示》中飾演女殺手。（官方圖片）

何慈茵金色長髮Look更添女人味

除了動作戲夠吸睛，何慈茵的造型同樣令人眼前一亮。有別於過往劇集中的颯爽短髮硬朗造型，何慈茵在《守誠者》中一改固有形象以金髮現身，配以開高衩長裙、雪紡上衣及蝴蝶結點綴上衣，在鏡頭前難得展現女人味。據知，何慈茵在之後集數中，將有更多精彩造型亮相，萬勿錯過。

何慈茵一改金色長髮Look更添女人味，套套吸睛。（官方圖片）

李治廷曾獲導演盛讚「像25年前的成龍」

至於和何慈茵同場對打的李治廷，來頭亦不少。李治廷在首部電影《歲月神偷》的演出一擊即中獲得金像獎「最佳新演員」。之後，李治廷在與成龍合作的動作喜劇電影《功夫瑜伽》中大晒身手，所有動作戲一律親身上陣、完全沒有用替身，獲電影導演唐季禮盛讚似足「25年前的成龍」，足證身手了得。