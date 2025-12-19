守誠者丨任達華與李麗珍相隔25年再續前緣　滕麗名緊張客串引回憶

《守誠者》逢周一至周五晚8點於半翡翠台播映。在12月18日晚一集中， 任達華劇中善意好Partner+暖心好老公的完美人設獲封「全劇最Man男人」，更與李麗珍相隔25年「再續前緣」演夫妻；滕麗名客串緊張勸說女兒轉做文職，勾網民《陀槍師姐》回憶。



任達華除咗係好Team mate，喺屋企都係好老公！溫柔微笑係任達華喺劇中招牌，亦都好體貼，確保珍妹唔會難堪。（官方圖片）

《守誠者》是由羅永昌、劉順安執導，陳文強、馬焱等編劇的劇集；領銜主演：陳小春、任達華、李治廷、韓雪；特別主演：何潤東；主要演員：熊黛林、李麗珍、黃嘉樂、張國強等。

任達華「好Teammate標準人設」

18日晚一集劇情提及，何浩俊（陳小春飾）帶領Car 3隊員執行任務期間，意外發生煤氣罐爆炸事件，導致一名隊員受傷，何浩俊被懷疑指揮失當；Car 3隊員為要逐個單獨與高層會面講述當時情況感到擔憂，棠哥趙紹棠（任達華飾）見狀即主動安撫，並鼓勵他們說出眼見事實：「唔駛特別偏幫，唔駛特別維護，亦都唔需要講大話，有啲咩咪等大Sir去判斷咯」、「我哋坐埋一架車，就要有Team Spirit……每次執勤嘅時候，我哋都要將背脊交畀隊友，所以一定要相信隊友！」有智慧得來相當貼地，完全是「好Teammate標準人設」。

任達華連拋振奮士氣Bite鼓勵隊友，果然係好Team mate！連隊長陳小春都對任達華極度欣賞，叫其他人跟任達華學習。（官方圖片）

任達華暖男照顧患病老婆李麗珍

其實華哥角色每次出場都必定帶來無限「暖意」，作為Car 3最資深隊員，華哥無論辦事能力及親和力均屬一流，眼見何Sir的「空降」身份為團隊帶來磨擦，華哥即擔起「和事佬」功能排難解紛，並一直致力解開邵子俊（李治廷飾）與何Sir之間的心結。在公，華哥角色是團員的「可靠開心果」；在私，華哥是不折不扣的好老公，對患了阿茲海默症的老婆紅姐（李麗珍飾）照顧得無微不至。

溫柔微笑係任達華喺劇中招牌，亦都好體貼，確保李麗珍唔會難堪。（官方圖片）

面對李麗珍對於自己記憶力逐漸衰退感到自責，任達華不但不感到焦躁和吃力，還會扮作是自己的過失、免卻珍妹難堪，相當體貼。（官方圖片）

面對紅姐對於自己記憶力逐漸衰退感到自責，棠哥不但不感到焦躁和吃力，還會扮作是自己的過失、免卻紅姐難堪，相當體貼。棠哥的體貼人設，加上華哥「溫暖力爆燈」的聲線及表情，網民無不感到動容，大讚：「全劇最Man男人」、「絕世好老公」。這次是任達華和李麗珍相隔25年再度合作拍劇飾演夫妻，絕對可以「再續前緣」形容。任達華之前受訪時曾表示，對再度和珍妹合作感到相當期待，還大讚珍妹靚靚：「我同珍妹都成廿年冇合作，上一次合作佢都係做我嘅靚靚老婆。」

任達華執勤休息都不忘老婆，係一等一「愛妻號」。（官方圖片）

任達華劇中神秘身世引觀眾猜測

任達華在劇中飾演衝鋒隊Car 3車長棠哥，昨晚劇情曾提及棠哥在劇中年青時曾是一名赫赫有名的賽車手，但多年來甘於平凡，只擔任衝鋒隊車長，背後有什麼不為人知的故事？另外，12月17日晚一集，任達華口中「已經唔喺度」的阿女，英年早逝的原因是什麼？她的死和棠哥、紅姐有關嗎？由於劇情尚未透露更多關於棠哥的背景身世，因此亦引發網民聯想棠哥在劇中的兩大謎團：「佢唔做賽車手，唔通同阿女死有關」、「咁多年都唔升職，淨係做車長，一定有古怪」想知道任達華在劇中的身世之謎，萬勿錯過。

任達華係一等一「愛妻號」，但是曾經樂也融融的一家三口，到底發生了什麼事？（官方圖片）

滕麗名驚喜亮相「陀槍師姐」變「緊張媽媽」

另17日晚一集中，滕麗名客串飾演女警梁婉婷（湯加文飾）的母親驚喜亮相。滕麗名一直擔心婉婷參與衝鋒隊行動會有危險，希望她轉做文職：「我唔理，我得一個女，你上司都唔會咁不近人情」。有網民憑這番話勾起昔日經典劇集《陀槍師姐》的回憶。事關當年滕麗名在《陀槍師姐》中，飾演女警陳三元，被《陀槍》劇中的母親二妹姐（朱咪咪飾）相勸轉做文職。今次在《守誠者》中，滕麗名「二妹姐」上身，緊張勸女兒轉做文職，勾起網友當年《陀槍師姐》的回憶，更留言「三元做咗媽咪終於明白二妹姐嘅感受」、「回憶返晒嚟」。