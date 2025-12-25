F4朱孝天冷嘲阿信上海合體F3　更驚爆黃牛、假唱疑雲直指五月天？

五月天主音阿信日前（12月22日）空降上海，強勢加盟《F★FOREVER 恆星之城》演唱會，與「F3」成員言承旭、周渝民及吳建豪世紀同台，事後更感性發文感謝幕後推手「柴姐」及特別點名缺席「F4」的朱孝天。然而這番心意卻遭朱孝天冷待，他於粉絲群組內不僅嘲諷阿信只會講「場面話」，直言自己從未獲邀，更大爆昔日演出內幕。



五月天主音阿信日前（12月22日）空降上海加盟《F★FOREVER 恆星之城》演唱會，與「F3」成員言承旭、周渝民及吳建豪世紀同台，讓台下無數粉絲彷彿穿越時光，重返F4最輝煌的青春歲月。（微博＠阿信）

這次「F3」加上阿信的夢幻聯動，瞬間引爆全場氣氛，掀起一波橫跨世代的超級「回憶殺」，讓台下無數粉絲彷彿穿越時光，重返F4最輝煌的青春歲月。雖然演出期間發生驚險小插曲，阿信不慎叉錯腳從兩米高舞台墮下導致雙手擦傷，但他極速重返舞台繼續演出，更興奮地向三子熱情索吻，場面既温馨又熱血。

演出期間阿信不慎叉錯腳從兩米高舞台墮下，導致雙手被擦傷，但他極速重返舞台繼續演出，更興奮地向三子熱情索吻。（小紅書圖片）

事後阿信特意發文感謝F3及幕後功臣「柴姐」，強調自己為演出付出心血，視此為送給歌迷的禮物。阿信更不忘大方點名未有到場的朱孝天，他先是現場感謝「暫時未能赴約的Ken（朱孝天）」；次日在社媒發長文再謝，並解釋補位是因「不忍四面舞台空一角、不忍F3獨自承擔壓力、不忍粉絲20年期待落空」。

朱孝天此前親揭F4合體三缺一內幕，澄清沒有泄密，透過新聞才知道被退出F4。（微博＠朱孝天）

然而，阿信這番圓場的好意似乎遭到了冷遇。近日內地社交平台瘋傳多張疑似朱孝天在粉絲群組內的對話截圖，內容極具火藥味。當有粉絲轉述阿信提到「期待大家團圓」的言論時，朱孝天竟潑冷水直言：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧。」此言一出，隨即惹怒眾多網民，狠批他「沒格局」、「不體面」。

朱孝天竟潑冷水直言：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧。」（網上圖片）

網民狠批他「沒格局」、「不體面」。（網上圖片）

一波未平一波又起，朱孝天在粉絲群組內的驚人爆料更將風波推向高峰，他自揭因患有「噪性傷害」，導致長期耳鳴及唱歌時頻繁「跑調」（走音），但他強調自己堅持「開全Mic」真唱，絕不欺騙消費者。隨後他話鋒一轉，意有所指地爆料：「我在台北小巨蛋和北京鳥巢其實都跑調了，但放出來的視頻裏都聽不出來，大家可以琢磨一下。」由於五月天是鳥巢開騷常客，這番說話被指影射這兩個場地的演出（包括五月天）涉嫌「假唱」或經過後期修音處理。

朱孝天在粉絲群組內的驚人爆料更將風波推向高峰，暗示業界存在修音、「假唱」現象，甚至公然慫恿粉絲將這些對話截圖外傳。（網上圖片）

朱孝天甚至公然慫恿粉絲將這些對話截圖外傳，此舉徹底激怒大批網民，紛紛留言鬧爆他惡意「抽水」博關注：「自己唱得難聽要靠修音，仲好意思出黎講？」、「人品立見高低」、「擺明眼紅人哋有工開」，更有網民勸他「體面一點」，否則只會淪為大眾笑柄。

朱孝天大爆內地黃牛現象，直言已經向政府舉報。（網上圖片）