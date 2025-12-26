宿敵契約劇情6-9集丨李沁中軟筋散陷絕境、陳哲遠觸怒龍顏被奪權

《宿敵契約》第1-9集劇情劇透，《宿敵契約》（又名《一笑隨歌》） 是由朱銳斌執導，青枚、武聰、王曉丹等擔任編劇。由李沁、陳哲遠領銜主演，夏夢、陳鶴一、左葉、秦天宇、辛凱麗、張珹朗、盛英豪、王子騰、田廣宇、張兆輝聯合演出一套以古裝權謀為題材的電視劇。《宿敵契約》幾時播？自2025年12月22日起，逢星期一至五晚上9點30分播映。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

（微博@一笑隨歌）

《宿敵契約》第6-9分集劇情

《宿敵契約》第六集 (12/29)

戲陽與一笑終於順利會面，二人在城中閒逛漫步之際，巧遇了隨歌與靜石。隨歌竟在未經商量下擅自修書給靜炎，大膽請求讓靜石「入贅」夙砂。

一笑特意向未然追問關於當年「平陵之戰」的種種細節。在盤問過程中，一笑敏銳地察覺到未然在撒謊。經深入探查後，一笑得知原來在平陵之戰發生的當晚，曾有一名神秘人假冒客商身分，與靜石進行過秘密會面。正當疑雲密佈之際，靜炎那邊竟傳來消息，出人意表地答應了這樁入贅婚事。

《宿敵契約》第七集 (12/30)

一笑激戰後放過未然，豈料未然隨即遭隨歌擒獲。寧非質問未然行兇一笑的動機，一笑卻突然現身，決絕地宣告與二人恩斷義絕，寧非激動昏倒。危急之際，凌峰指有處可救寧非，一笑遂帶其求醫。另一邊廂，隨歌帶荀翔面見平城，莊后極力否認莊家涉嫌刺殺，隨歌與平城當場針鋒相對，互不相讓。

《宿敵契約》第八集 (12/31)

鳳隨歌因公然頂撞鳳平城，更抗旨執意提及母親往事，當場觸怒龍顏。平城盛怒下勒令其回府反省，並剝奪他在戲陽大婚祭祖大典上的「亞獻」資格，改由二皇子頂替。另一邊廂，一笑苦苦追問面具人真身，惟夏靜石始終避重就輕，只顧轉移話題求一笑復合。一笑心灰意冷，最終毅然決絕離去。

由於節目調動關係，一月一日(星期四)暫停播映一集，敬請留意。

《宿敵契約》第九集 (01/02)

一笑猛然記起面具人曾透過「榮通鏢局」運送過一批銀兩銀兩給予靜石，隨歌聞訊即派人循線徹查。與此同時，一笑追蹤無影至死士營據點，驚覺對方竟是昔日訓練自己的首領。無影見行蹤敗露欲殺人滅口，一笑不慎吸入軟筋散導致全身癱軟無力，只能眼睜睜看著殺機逼近，身陷絕境。

《宿敵契約》第1-5分集劇情

《宿敵契約》第一集 (12/22)

錦繡將領付一笑（李沁 飾）於振南關一役大破夙砂的鳳隨歌（陳哲遠 飾），立下赫赫戰功。豈料大戰過後，二人竟分別遭遇不明勢力的神祕埋伏。付一笑在遇襲期間一度身陷險境，幸獲凌雪影（辛凱麗 飾）及時出手救治，才得以脫離鬼門關。

不久後，傷癒的付一笑與鳳隨歌在正念山莊後山的藥池不期而遇。為了徹查振南關之戰的背後真相，以及解開兩人同時被襲擊的重重謎團，鳳隨歌決定強行帶走付一笑共同行動。最終，付一笑隨鳳隨歌踏上了前往夙砂的旅程，試圖揭開幕後的陰謀。

《宿敵契約》第二集 (12/23)

夙砂宮廷之內，莊后（徐颯 飾）居心叵測，特意挑選鳳隨歌亡母的忌辰，大張旗鼓地為承陽（丁嘉文 飾）舉辦及冠禮，藉此羞辱。席間，平城就戰事失利向鳳隨歌問責，後者則氣定神閒地透露，自己已鎖定導致戰敗的奸細。

隨後鳳隨歌與付一笑兩人在一番針鋒相對的報復與試探後，權衡利弊下最終達成了合作共識。為了隱藏其真實身份，鳳隨歌對外宣告付一笑是其新納的妾室，更帶她高調遊街。豈料在市集之上，兩人竟撞見了慕容曜（左葉 飾），以及領著三個小孩的凌雪影。

《宿敵契約》第三集 (12/24)

在朝廷議事期間，多位官員主張以和親政策平息爭端，鳳隨歌聞言後斷然回絕，並直言其麾下的鳳字營已悉數整裝待發，隨時可以再度迎戰敵軍。

而正陷於四面楚歌之境的付一笑，自覺前路兇險，唯有委託凌雪影先行將幾名孩子送走以保平安。豈料橫生枝節，阿方不幸落入那群追殺付一笑的刺客手中。對方利用阿方設下圈套，將付一笑誘騙至孤立無援的船上。就在付一笑在船艙內面臨死劫的危急關頭，鳳隨歌於千鈞一髮之際現身營救。

《宿敵契約》第四集 (12/25)

鳳隨歌本想阻撓這場兩國之間的政治聯姻，豈料戲陽（夏夢 飾）本人竟早已下定決心，情願遠嫁給夏靜石（陳鶴一 飾）。面對不可逆轉的局面，鳳隨歌縱然內心滿載苦澀與萬般無奈，最終仍忍痛選擇成全戲陽的意願。入夜後，付一笑一直伴隨在側，陪同他把酒當歌以排解愁思，兩人間的微妙情愫亦在此刻悄然萌生。

與此同時，靜石即將抵達玉京城。對主子忠心耿耿的神射手雲青，心知鳳隨歌對聯姻之事心存芥蒂，竟在未經批准下私自採取極端行動，企圖伏擊並暗殺靜石，試圖以此方式強行終結這段婚盟。

《宿敵契約》第五集 (12/26)

當付一笑立於城樓之上，親眼目睹靜石現身時，內心深處的記憶與情感瞬間交雜，令她陷入了極度的惶惑與紊亂之中；鳳隨歌察覺其情緒異樣，連忙在旁安撫，試圖助她平復心神。對於付一笑與夏靜石二人會面一事，鳳隨歌始終抱持反對立場，即使凌雪影曾嘗試在暗中代為牽線打點，也因鳳隨歌的百般阻撓而難以成行。

經歷一番轉折，靜石最終成功與一笑相見，並當面許下諾言，表示定會帶她重返錦繡。與此同時，付一笑從寧非（張珹朗 飾）口中得知了一個關於過去的驚人真相：當年她在平陵之戰中墜落懸崖與平陵一戰計劃有變有關。

《宿敵契約》人物關係圖

（微博@一笑隨歌）

《宿敵契約》演員

李沁 飾 付一笑

錦繡國首席女將、傳奇神射手

（tvb圖片）

陳哲遠 飾 鳳隨歌

夙砂國大皇子

（tvb圖片）

夏夢 飾 鳳戲陽

夙砂國公主

（tvb圖片）

陳鶴一 飾 夏靜石

錦繡國平王

（tvb圖片）

左葉 飾 慕容曜

夙砂國長樂侯世子、御林軍統領

（tvb圖片）

張兆輝 飾 莊慎

夙砂國權臣