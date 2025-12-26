守誠者｜任達華演絕世好老公　李麗珍放下女神形象演活阿茲海默症

《守誠者》逢周一至周五晚8點半翡翠台播映。12月25日晚一集中，任達華演絕世好老公為了病妻不惜違反紀律、帶妻子遊電車河、預備一個月飯餸的『絕世好老公』；李麗珍放下女神包袱，演活阿茲海默症患者。

任達華演絕世好老公。（公關圖片）

《守誠者》是由羅永昌、劉順安執導，陳文強、馬焱等編劇的劇集，領銜主演：陳小春、任達華、李治廷、韓雪；特別主演：何潤東；主要演員：熊黛林、李麗珍、黃嘉樂、張國強等。

12月25日一集劇情提及，Car 3成員執行任務期間，駐守警車的車長趙紹棠（任達華飾）期間發現妻子紅姐（李麗珍飾）茫然走在大街上，愛妻心切的棠哥不惜違反規定，落車想帶紅姐回家，但沒有按時服藥的紅姐已認不出棠哥，圍觀人群更乘勢起哄，幸何浩輝（陳小春飾）等人及時趕到，為棠哥夫妻解圍。其實自劇集播出以來，任達華和李麗珍這對夫妻相愛的場口一直受關注，紛紛讚賞任達華對珍妹關懷備至，堪稱「絕世好老公」。12月25日一集亦有二人甜蜜相處場口，任達華帶珍妹遊電車河，兼讓珍妹品嚐二人昔日拍拖時最愛的雞蛋仔。同樣深愛老公的珍妹亦趁機向任達華道出甜蜜話：「唔好成日以為我乜都唔記得啦...我個個都唔認得，都認得你！」𠱁得任達華連讚珍妹三次：「叻嘞！」簡直Sweet爆！

任達華帶珍妹遊電車河，好似當年二人拍拖咁。任達華仲回味嗰陣珍妹「靚絕華富邨」！（公關圖片）

知珍妹鍾意食雞蛋仔，任達華仲專登買嚟𠱁珍妹。（公關圖片）

任達華為珍妹預備一個月飯餸

其實任達華在劇中的寵妻行為多不勝數。早前接到護送戈登【Mike隋（隋凱）飾】到機場的任務時，任達華知道任務危險，怕自己若不幸出事，珍妹不能自理，因此預備好飯餸，更貼心提醒紅姐叮熱飯餸和準時服藥。面對紅姐擔心，華哥醒目迴避，只表示怕工作晚了而不能及時回家為紅姐煮飯，貼心照顧紅姐情緒。其後任達華和珍妹前往拜祭亡女，珍妹再次憶起亡女而悲從中來，任達華再次拋出愛妻Bite安慰珍妹：「觀音可憐我，特登留你喺我身邊」。

之前任達華知道自己要做危險任務，驚自己萬一出事冇人照顧珍妹，所以預先煮定一個月飯餸畀珍妹。（公關圖片）

珍妹依然好掛住阿女。（公關圖片）

任達華𠱁番珍妹。（公關圖片）

李麗珍放下女神形象演活顧家師奶

任達華寵妻行為甜到漏之外，在劇中飾演患有阿茲海默症婦人的李麗珍同樣是焦點之一。更獲網民盛讚：「老妝化得好自然」、「細微動作做得好似樣」。事實上李麗珍為呈現師奶Look，在造型裝扮上確是花費不少功夫，淡妝上陣配招牌連身裙，將顧家師奶角色完美呈現。

李麗珍為呈現師奶Look，在造型裝扮上確是花費不少功夫，淡妝上陣配招牌連身裙，將顧家師奶角色完美呈現。（公關圖片）

李麗珍「小朋友表情包」大放送

昨晚一集，珍妹自知因沒有乖乖服藥，令任達華擔心自己，更因此惹禍上身，非常後悔，先低聲下氣詢問任達華有否因此被照肺，然後再表示自己會乖乖地吃掉所有藥。面對任達華如家長般的「訓示」，珍妹像小朋友般扁嘴點頭，然後當聽到任達華表示叫外賣吃晚餐，珍妹即時露出如同小朋友般的純真單純微笑，非常入戲。

珍妹喺任達華面前變咗一個小朋友咁款。（公關圖片）

第9集預告：棠哥向何Sir剖白陪伴紅姐心聲

12月26日播出的第9集，棠哥將向何Sir坦白自己希望多陪伴紅姐的心聲，慨歎紅姐情況只會變得越來越差：因此希望退休後將全部時間用來照顧紅姐：「趁佢（紅姐）記得番我，我可以多啲陪佢」，更乘機勸何Sir：「趁你老婆同阿仔喺度，好好珍惜！」事實上何Sir亦因為見到棠哥對紅姐啲體貼照顧而有所反思，盡力挽回和妻子蔡卓欣（熊黛林飾）的感情。到底何Sir和妻子關係會有什麼改變？棠哥和紅姐又會經歷什麼，萬勿錯過。