鍾柔美男友劉展霆起底　男方媽媽擁三個海鮮檔家底豐厚成圈中筍盤

聲夢小花鍾柔美（Yumi）聖誕節晚上疑錯手分享IG限時動態，意外曝光與32歲TVB男藝人劉展霆（Eden）的親密照片。從照片中所見，男方從後抱着女方，並親吻她的臉頰，相當甜蜜，但事後該照片被火速刪除，雖然如此但已被網民截圖並在社交平台瘋傳。而眼看他們關係不簡單，似乎無懼TVB的「禁愛令」。

二人關係似乎不簡單。(thread圖片)

其實，鍾柔美與劉展霆早在2022年時已經被傳因拍《青春本我》時撻着，甚至有網民表示見過他們二人拍拖，但是當時女方就否認了戀情，表示要專注學業。

2022年時鍾柔美已被傳與劉展霆（Eden）因拍《青春本我》時撻着。(資料圖片)

長相帥氣的劉展霆是TVB限定男團「Super Tiger」成員，雖然演藝事業至今發展平平，但其家底豐厚，完全不用為生活憂愁。曾在紐西蘭生活升學逾10年的他，在大學修讀了西廚課程並在大型超市擔任部門經理，原本他已經申請了移民的手續，但一場疫情令其計劃有所改變，後來決定回港，並在母親朋友的介紹下報名參加《盛·舞者》比賽。其擅長霹靂舞，亦曾學過跆拳道﹑中國功夫和柔道，雖然最終在節目中落敗，但卻獲得TVB賞識，簽約成為經理人合約藝員。

劉展霆長相帥氣。（劉展霆IG圖片）

劉展霆與媽媽何雅菁感情特別好，據指媽媽是任職海鮮買手，手上擁有三個海鮮檔，同時還經營海鮮批發店，可謂是家底豐厚。而劉展霆亦不時會在社交平台為母親的海鮮批發店做宣傳，母子感情特別好。

劉展霆同媽媽關係特別好。（劉展霆IG圖片）