黃宗澤陳山聰被捕獲零濾鏡顏值完勝　人氣歌手遭批粉底起碼三層厚

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》舉行在即，各獎項候選人近日均馬不停蹄四出拉票，有網民卻非常幸運，在中環一次過「野生捕獲」四位小生、歌手，包括今屆視帝大熱黃宗澤（Bosco）、陳山聰、胡鴻鈞（Hubert）及吳業坤（坤哥）。難得四位不同風格的型男「同框」，隨即在社交平台掀起熱議，不過網民的焦點卻意外落在其中一人的妝容上，狠批：「粉底起碼三層」。

有網民分享在中環碼頭捕獲今屆視帝大熱黃宗澤。（小紅書圖片）

黃宗澤陳山聰零濾鏡完勝

從該名網民曬出的合照所見，當日黃宗澤以一身休閒運動風示人，而陳山聰則斯文打扮，雖然是在網民的「零濾鏡」原相機鏡頭下，但兩人的顏值依然相當「抗打」，絕對是保養得宜，博主也大讚：「靚仔不需要美顏」。

同場還有陳山聰。（小紅書圖片）

網民大讚靚仔不要美顏。（小紅書截圖）

胡鴻鈞被指撞樣李宇春

至於另一張合照中，胡鴻鈞與吳業坤則同樣以黑色皮褸造型現身。向來搞鬼的坤哥貫徹其一向作風，面對鏡頭擺出搞怪表情；相反，身旁的胡鴻鈞似乎「偶包」甚重，雖然配合地舉起V字手勢，但表情卻稍顯僵硬。這張照片隨即引來網民「點評」，大家焦點全集中在胡鴻鈞的妝容與面型上。有網民直言胡鴻鈞的妝感過濃，與旁邊自然的坤哥形成強烈對比：「小胡的臉起碼抹了三層吧」；甚至有人直指他：「胡鴻鈞越看越像李宇春」。

胡鴻鈞妝容被指有脂粉味。（小紅書圖片）

胡鴻鈞妝容遭網民狠批。（小紅書截圖）

胡鴻鈞多次被指「撞樣」李宇春。（微博@李宇春）

入行多年屢陷整容疑雲

其實胡鴻鈞入行多年屢次被指撞樣「李宇春」，其外貌變化一直是網民茶餘飯後的話題。由參加《超級巨聲2》時的「方臉」，進化到現時精緻的「V煞面」，胡鴻鈞多次被質疑整容，甚至曾被網民戲稱是「削骨還父」。而胡鴻鈞為求清白，曾公開中學和小學時期的照片，力證自己「純天然」，強調只是透過運動改善面型。

胡鴻鈞入行多年屢陷整容疑雲。（IG@hubertwu）

其實，胡鴻鈞一早已出來澄清沒有整容，只是靠美圖V面和減肥的效果，而重溫他舊時的相片，亦不覺得有特別明顯的「改動」，以下我們一起重溫胡鴻鈞自出道以來的照片，連小學、中學學生相亦有。（資料圖片）

這是胡鴻鈞在2018年接受訪問時的照片，跟現實沒有太大轉變，只是髮色變了。（資料圖片）

這是胡鴻鈞在2017年接受《香港01》專訪時的照片，同樣的除了髮型之外，面部並沒有太大變化。（資料圖片）

這是胡鴻鈞在2010年在TVB的宣傳海報，面大之餘，明顯是不會化妝。（TVB.com）

這大約是胡鴻鈞16歲時的中學時期相片，即2006年左右，其實當時他的面形並不算大。（網上IG圖片）