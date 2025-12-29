黃宗澤陳山聰被捕獲零濾鏡顏值完勝 人氣歌手遭批粉底起碼三層厚
撰文：崔力生
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》舉行在即，各獎項候選人近日均馬不停蹄四出拉票，有網民卻非常幸運，在中環一次過「野生捕獲」四位小生、歌手，包括今屆視帝大熱黃宗澤（Bosco）、陳山聰、胡鴻鈞（Hubert）及吳業坤（坤哥）。難得四位不同風格的型男「同框」，隨即在社交平台掀起熱議，不過網民的焦點卻意外落在其中一人的妝容上，狠批：「粉底起碼三層」。
黃宗澤陳山聰零濾鏡完勝
從該名網民曬出的合照所見，當日黃宗澤以一身休閒運動風示人，而陳山聰則斯文打扮，雖然是在網民的「零濾鏡」原相機鏡頭下，但兩人的顏值依然相當「抗打」，絕對是保養得宜，博主也大讚：「靚仔不需要美顏」。
胡鴻鈞被指撞樣李宇春
至於另一張合照中，胡鴻鈞與吳業坤則同樣以黑色皮褸造型現身。向來搞鬼的坤哥貫徹其一向作風，面對鏡頭擺出搞怪表情；相反，身旁的胡鴻鈞似乎「偶包」甚重，雖然配合地舉起V字手勢，但表情卻稍顯僵硬。這張照片隨即引來網民「點評」，大家焦點全集中在胡鴻鈞的妝容與面型上。有網民直言胡鴻鈞的妝感過濃，與旁邊自然的坤哥形成強烈對比：「小胡的臉起碼抹了三層吧」；甚至有人直指他：「胡鴻鈞越看越像李宇春」。
入行多年屢陷整容疑雲
其實胡鴻鈞入行多年屢次被指撞樣「李宇春」，其外貌變化一直是網民茶餘飯後的話題。由參加《超級巨聲2》時的「方臉」，進化到現時精緻的「V煞面」，胡鴻鈞多次被質疑整容，甚至曾被網民戲稱是「削骨還父」。而胡鴻鈞為求清白，曾公開中學和小學時期的照片，力證自己「純天然」，強調只是透過運動改善面型。