古天樂直播對住宣萱開黃腔自揭Size？　網民笑爆：好似兩公婆講嘢

電影版《尋秦記》上映在即，監製兼主角的古天樂（古仔）近日馬不停蹄，率領宣萱、林峯及新加入的朱鑑然四出宣傳造勢。日前一行人亮相微博直播，雖然古天樂近年予人嚴肅沉穩的感覺，但每當他遇上宣萱便會瞬間融化，猶如變了另一個人。兩人在今次的直播中繼續「互窒」鬥嘴，古仔更在簽名環節疑似對住宣萱大開黃腔，弄得身旁的「寡人」林峯都忍不住「笑咗」。

《尋秦記》電影版即將於12月31日上映。（《尋秦記》劇照）

等了那麼多年，劇集終於上映！（《尋秦記》電影版劇照）

劇迷期待已久！（《尋秦記》電影版劇照）

宣萱憶當年拍劇辛酸

直播期間，眾人回憶起當年拍攝劇集版《尋秦記》的點滴。當中，宣萱坦言印象最深的是與古天樂有很多對手戲，但當時一直忍不住笑場。身旁的古天樂隨即窒對方，插嘴問道：「忍不住去洗手間？」氣得宣萱立刻翻白眼，笑著反問：「你係咪要我打你呀？」

古天樂為宣傳電影版《尋秦記》可謂豁出去，連扮花花都做。（微博圖片）

宣萱對於古天樂的回答忍不住翻白眼。（微博截圖）

及後，宣萱提到當年北上拍攝條件艱苦，環境沒有現在好，她與古天樂等演員相繼病倒。她更透露當年一度要被送往北京治療，在北京住了整整七天，病癒回到劇組後馬上便要接早班通告，雖然過程辛苦，但她強調回憶是開心的。而主持問到宣萱和古天樂可曾吵過架？宣萱直言：「我們沒有吵過架啊。」古天樂則在旁冷笑說：「妳知道什麼是吵架嗎？吵架是雙方面的，我是單方面給她罵的。」宣萱聞言即刻瞪大對眼，然後深呼吸繼續受訪，場面搞笑。

古天樂笑指吵架是雙方面的，而他是單方面被宣萱罵。（微博截圖）

宣萱瞪大眼，嚇到古天樂即刻彈開。（微博截圖）

宣萱一臉無奈。（微博圖片）

被問至愛烏廷芳定琴清 古天樂「拒答」

在角色討論環節，主持人問項少龍究竟更喜歡烏廷芳還是琴清？古天樂求生慾超強，直接「拒答」並表示：「這個問題你不要問。」反觀宣萱則認真分析，指琴清感覺像現實中的女朋友，而項少龍對烏廷芳則帶有一點憐愛。當主持人再追問古天樂看法時，他即高EQ回答：「她說什麼都是對的！」宣萱聞言即踢爆：「他鏡頭前才是這樣！」

兩人簽名環節突然開黃腔。（微博截圖）

宣萱叫古天樂「唔好簽咁大啦」。（微博截圖）

豈料古天樂語出驚人回應：「唔係大啊，我長咋嘛，吊吊揈！」（微博截圖）

簽名環節變「有味」現場

不過戲肉卻發生在最後的簽名環節。當主持人正在說話時，古天樂與宣萱等在後方一邊簽名，一邊用廣東話閒聊。期間宣萱嫌古仔簽名佔位太多，說道：「唔好簽咁大啦！」豈料古天樂語出驚人回應：「唔係大啊，我長咋嘛，吊吊揈！」

兩人講完都忍不住笑。（微博截圖）

好少見到古天樂笑到彎晒腰。（微博截圖）

林峯都忍唔住「笑咗」。（微博截圖）

這句疑似「有味」的雙關語一出，兩人隨即笑到彎腰，連原本在一旁的「寡人」林峯聽罷也忍不住「笑咗」。這段小插曲隨即被網民截取瘋傳，不少粉絲紛紛留言大讚兩人默契十足：「古生只有對住宣萱先至會無咁嚴肅」、「好似兩公婆講嘢」、「老夫老妻咁」，又笑指他們「好曳」，在內地節目趁人家不會廣東話便大講有味笑話。可見這對螢幕情侶，無論戲裡戲外都依然火花四濺。

大家笑到癲咗。（微博截圖）

忍笑繼續簽名。（微博截圖）