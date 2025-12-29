陳庭欣8年情盡丨楊振源會考零分　住屋邨做地盤工搖身變十億富商

2025年進入倒數階段，演藝圈卻在今日（29日）驚爆「分訊」。現年38歲的2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）在活動上正式宣布，與拍拖長達8年的「彩豐行」老闆楊振源（Benny）和平分手。豪門夢碎不僅令網民驚訝，更令楊振源由「公屋仔」搖身一變成為「十億富商」的傳奇發跡史再度成為大眾關注點。

會考0分由地盤工闖入美容界

現年47歲的楊振在屯門的公共屋邨長大，當年會考僅得0分，由於學歷不佳，早年做過地盤工人。19歲那年，他毅然接手父母的小規模化妝品生意，從此踏進美容王國。楊振源曾在訪問中透露媽媽當年於洋行工作，為不少美容院供應護膚品，某日媽媽對他說：「阿仔，不如一齊創業啦！」他稱對化妝品研發產生濃厚興趣，透過自學及不斷試驗，一手包辦公司近九成的產品研發。在1995年他跟家人創立了「彩豐行」，以十多萬積蓄起本，堅持「香港製造」的招牌，創立全港首間獲GMP認證的護膚品廠房。

被冠以「十億富商」稱號

雖然是由樓上舖起家，但憑藉親民的價格和不俗的品質，成功為公司打響名堂。隨業務蒸蒸日上，該公司至今在港澳地區已擁有近30間分店。楊振源的身家隨之水漲船高，曾被冠以「十億富商」的稱號。有指楊振源以800萬名車代步，並持有多個豪宅及工廈單位，物業估值接近兩億港元。雖然陳庭欣在拍拖期間曾代為澄清，笑言男友身家並不如外界傳聞般跨張，但其「筍盤」地位早已深入民心。

前妻曾出Po慶祝離婚五週年

楊振源在與陳庭欣相戀前曾有過一段婚姻，與芭蕾舞教師Macy育有兩子，離婚後的緋聞名單亦不乏圈中人，包括孫慧雪、劉依靜等。2018年，楊振源的前妻Macy在社交平台寫道︰「要慶祝離婚五週年，咁大家明晒啦！」有指離婚後兒子跟她生活，當時有傳贍養費不算多，Macy與兩子住在屯門村屋，與住豪宅天壐的前夫級數差得遠。不過每逢假期，Benny都會與兒子見面，一盡父親責任。

而楊振源與陳庭欣拍拖多年來亦繼續美女埋身，曾被拍到與金髮女子出海，但陳庭欣仍選擇投下信任票，甚至以「朋友唔係男就係女」為男友護航。可惜這段曾經共同度過「七年之癢」的戀情，終究在邁入第九年之際因為「三觀不同」而畫上句號，陳庭欣亦已搬離昔日同居的九肚山豪宅，重新出發。

