陳庭欣哽咽親解與富豪男友「三觀不合」 強調不會因分手就搭地鐵
撰文：袁汎煌
出版：更新：
現年38歲的2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）在活動上正式宣布，與拍拖長達8年的「彩豐行」老闆楊振源（Benny）已分手2、3個月，覺得大家三觀不合，唔應該再繼續落去，彼此因了解而分手，當中不涉及第三者。日前，Toby再次接受TVB娛樂新聞台訪問，詳談回復單身的心情，更一度哽咽，強忍淚水令人心痛！
陳庭欣心碎談分手主因 強忍淚水令人心痛
談到分手主因是「三觀不合」，她解釋：「原來突然間知道咗對方嘅諗法，我以為你咁諗，但實際唔係咁諗，我哋係因了解而不了解而分開！佢有啲嘢係我不能了解。」她再次強調不是逼婚不成而分手。當提到身邊朋友關心時，她情緒終於湧上一度哽咽眼紅。主持人和朋友嘗試為她打氣，希望她早日走出陰霾，一直處於情緒臨界點的Toby雖然明顯哽咽到聲音顫抖，卻依然努力撐起一絲笑容，快速抹去眼角淚水，更強顏歡笑回應「加咩油！都冇嘢！」場面令人心痛不已。
陳庭欣堅持自我 不因豪門夢碎而改變
最後，陳庭欣又指自己的工作態度從未因拍拖而改變，自己一向都有搭地鐵：「唔會因為今次呢件事而要搭地鐵：「要揸車就揸車，過海咪搭地鐵，你知幾塞車。有啲嘢畀大家放大咗，大家諗側咗一邊，我依然係我。」
+13