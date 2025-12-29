陳庭欣正式宣布與富豪男友楊振源8年情玩完：大家三觀不合

陳庭欣與坐擁十億身家的彩豐行老闆富豪男友楊振源相戀8年，近期因缺席男友生日會及聖誕各自慶祝，引發分手疑雲。 雖然雙方過去屢傳緋聞及婚訊，但陳庭欣多次公開否認分手，強調感情穩定。網民及媒體揣測不斷，事件成為娛樂圈熱議焦點。

陳庭欣今日現身尖沙咀出席無綫全新節目《尋歡作樂的姐姐》宣傳造勢活動。（葉志明攝）

陳庭欣今日（29/12）現身尖沙咀出席無綫全新節目《尋歡作樂的姐姐》宣傳造勢活動，對於分手疑雲陳庭欣接受《香港01》訪問時表示：「其實我一直都有想搵機會同大講，咁啱前排因為社會上都出現唔開心嘅火災事件，我覺得唔係時候去同大家分享，咁所以而家都有個緣分，就同大家講我而家係Single。至於我同佢究竟咩原因分手，就留返俾我同佢。但我只能夠講係大家嘅諗法同三觀有啲唔同嘅時候，就不能夠再即係一齊，用情侶嘅方法一齊行落去，其實喺兩三個月前，大家係有傾過呢啲問題。」

陳庭欣宣告與男友楊振源分手。（葉志明攝）

被問到是否逼婚問題導致分手？陳庭欣表示：「其實每次訪問我都講過唔係，但出到嚟都會講成係，因為我自己本身都冇結婚嘅概念，而我屋企人都唔催我，而我自己亦都唔會，同埋我會覺得我自己要諗法係，就算結咗都會離。所以如果大家係適合，就算結唔結婚都冇分別。」

陳庭欣指分手因三觀不合，否認因逼婚造成。

被問到會否因男方太多女埋身關係？陳庭欣表示：「我覺得有啲嘢留返俾我同佢，我只能夠講大家三觀唔一樣。（大家有冇共同物業？）我同佢而家係冇嘅。（屋企人知唔知？）屋企人都比較遲，因為我一向都唔鍾意同屋企人分享一啲佢哋會覺得唔開心嘅嘢，咁當然啦，個過程都唔會唔會特別開心啦，身邊好親密嘅朋友係一早知。（已搬離愛巢？）而家一個人住。」