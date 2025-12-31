李龍基被YouTuber踢爆疑似講大話？　王青霞被捕時父母曾來港

75歲的李龍基與小36歲王青霞的「爺孫戀」娛樂性十足，早前傳王青霞在佛山已結婚生仔，李龍基疑被「瞞婚」。日前YouTuber「導遊哥哥」Hugo大爆王青霞在佛山的情況，今日（31日）李龍基承認已分手，更強調對於當第三者從不知情。另外，今日凌晨「導遊哥哥」Hugo再開直播，解構當時王青霞被捕通知了父母來港「救架」。

李龍基指沒過問王青霞婚姻狀況，並強調不知者不罪 ，拒絕向王青霞老公道歉。（資料圖片）

李龍基和王青霞拍拖6年，基哥多次表示會實行結婚承諾。（資料圖片）

李龍基稱王青霞被捕時父母在德國

李龍基「未婚妻」王青霞（Chris）因涉嫌兩度違反逗留條件以及有關兩間學府的虛假文書等合共6宗罪，於2024年2月18日被捕。而李龍基在2月21日從廣州回港後，立即到懲教所探望王青霞時，情緒激動，更一度擔心落淚。當日他接受訪問時，透露青霞父母在德國，估計未知女兒遭還柙，打算先徵求未婚妻意見決定是否作通知。

李龍基稱王青霞多次拒離港 不懷疑被妒忌遭針對︰有啲人比較得閑

李龍基在2月21日從廣州回港後，立即到懲教所探望王青霞時，情緒激動。（資料圖片）

「導遊哥哥」揭王青霞被捕後父母有來港

YouTuber「導遊哥哥」Hugo在直播中展示出王青霞父母的出入境記錄，清楚指出父母2月18日在廣州洲頭嘴搭船來港，逗留至2月25日才經由深圳灣口岸返回內地。Hugo表示王青霞被捕時李龍基當時並不在港，推斷王青霞被捕時，除了通知李龍基之外，亦有通知父母來港。對於李龍基指王青霞父母在德國，Hugo指出王青霞父母的出入境記錄中，對上一次離境已經是2017年1月30日到訪過澳門。另外，根據出入境記錄，王青霞的丈夫陳先生並沒有探過王青霞監。