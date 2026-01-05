韓國「國民影帝」安聖基不敵血癌病逝享年74歲　童星出身從影60載

韓國影壇傳來一則令無數影迷揪心的噩耗。曾主演《實尾島》、《武士》、《華麗的假期》等多部經典劇作，在韓國演藝界地位崇高、被封為「國民影帝」的資深演員安聖基（안성기），於1月5日因病不幸離世，享年74歲。這位縱橫影壇逾六十載的傳奇巨星隕落，亦象徵著韓國電影一個時代的終結。



安聖基曾患血癌惜終不敵

安聖基所屬的經理人公司Artist Company隨即發布訃告證實消息。據悉，安聖基自2019年起便確診患上白血病（血癌），多年來一直頑強地與病魔抗爭。然而病情在2025年年底急轉直下，他於12月31日突發心臟驟停，被緊急送醫搶救。雖然接受了一連串急救與治療，但最終仍未能出現奇蹟，安聖基身體無法恢復，延至1月5日撒手人寰。

Artist Company透露，安聖基的靈堂設於首爾聖母醫院殯儀館31號室，葬禮將由新英均藝術文化基金會與韓國電影演員協會以「電影人葬」形式舉行，演員李政宰、鄭雨盛等人將擔任扶靈者。告別式預計於9日上午6時舉行，長眠地為京畿道楊平「星之庭園」。

安聖基童星出身從影60載

回顧安聖基的一生，堪稱一部活生生的韓國電影史。他於1952年韓戰戰亂期間出生，當時母親避難至大邱誕下了他。後來他畢業於韓國外國語大學越南語系，學識淵博。安聖基的演藝生涯起步極早，早於1957年，因導演金繼英的電影《黃昏列車》急缺兒童演員，年僅5歲的他被臨時帶到片場救場完成拍攝，從此誤打誤撞開啟了璀璨的銀色旅途。作為童星時期，他已極具天賦，出演了多達70餘部電影，1959年更憑藉《10代的反抗》揚威海外，獲得三藩市電影節特別獎，嶄露頭角。

「國民影帝」安聖基

雖然中間曾為了學業短暫離開，但安聖基於1977年以電影《士兵與小姐們》作為成人演員宣告強勢回歸。他在80年代迎來事業高峰，先後憑藉1980年的《畹風的好日子》奪得第19屆大鐘電影節最佳新人獎，以及1982年的《曼陀羅》摘下第18屆百想藝術大賞最佳男主角，自此開啓了拿獎拿到手軟的輝煌之路。在他的演藝生涯中，曾先後8次榮獲百想藝術大賞電影部門最佳男主角、5次奪得韓國電影大鐘獎最佳男主角，以及2次問鼎韓國青龍電影獎影帝寶座，成為韓國影壇史上獲獎最多的演員之一，紀錄至今難以被超越。

安聖基一生參演約140部作品，其票房號召力亦是驚人。2003年，由他主演的《實尾島》在韓國創下了1108萬觀影人次的驚人紀錄，成為韓國影史上首部突破千萬觀影人次的電影，具有里程碑意義。2007年，他主演以光州民主化運動為背景的《華麗的假期》，韓國累計觀影人次亦超過730萬，就連韓國前總統金大中和盧武鉉都曾親赴影院捧場，足見其影響力。為了表彰他作為電影人代表的卓越貢獻，第49屆百想藝術大賞曾於2013年特別向他頒發社會貢獻獎。如今這位深受愛戴的「國民影帝」與世長辭，但他留下的經典作品與藝術精神，將永遠烙印在觀眾心中。

