國民影帝驚傳病危　食物噎喉嚨昏迷一度心跳驟停　急送ICU搶救

韓國影壇12月31日傳來令人揪心的消息。曾主演《實尾島風雲》、《武士》被封為「國民影帝」的資深演員安聖基，12月30日下午約 4 點在家中進食時，疑似因食物噎住喉嚨導致呼吸道梗塞，當場失去意識倒地。



醫護人員趕抵現場後立即施行心肺復甦術（CPR），並緊急送往急診室搶救。目前安聖基已轉入加護病房，生命跡象仍不穩定，狀況極其危殆，韓國演藝圈正陷入焦慮與祈禱之中。

「國民影帝」安聖基，12月30日在家中進食時，疑似因食物噎住喉嚨導致呼吸道梗塞，當場失去意識倒地。醫護人員趕抵現場後立即施行心肺復甦術（CPR），並緊急送往急診室搶救。 (VCG)

「國民影帝」安聖基出演多部影視作品，2022年時親口證實自己罹患血癌：

現年 72 歲的安聖基，在韓國影壇具有不可撼動的崇高地位。他 7 歲便以童星身分出道，演藝生涯橫跨一甲子，累積作品超過 80 部。他不僅是罕見拿遍「百想、青龍、大鐘」三大獎影帝的大滿貫得主，更因其穩重、儒雅的形象，兩度在影視作品中出演韓國總統。他優異的外語能力與長期擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）大使的貢獻，讓他成為韓國最具社會公信力的藝術家。

這並非安聖基首度面臨健康挑戰。2022 年，他曾親口證實自己罹患血癌，當時雖然外貌因治療顯得消瘦、需配戴假髮，但他仍展現驚人意志力，積極抗癌並參與部分公開活動。當時影迷才剛為他的康復感到慶幸，未料今日卻傳出因生活意外導致命危，讓外界倍感不捨。

安聖基被譽為「代表韓國的臉孔」，其精湛演技與高尚品格是許多後輩演員的榜樣。消息傳出後，韓網湧入大量留言：

「請一定要醒過來」

「影壇不能沒有您」

「希望奇蹟發生」



目前院方正全力救治，相關人士與全球影迷皆屏息守候，期盼這位國民影帝能再次展現韌性，度過此次生命難關。

