鄧穎芝將重推《苦情人》MV　黃俊豪首戰半馬抽筋頂硬上

昨日（1月4日）一眾明星藝人齊聚香港迪士尼樂園外，參與聯合國兒童基金會慈善跑，以行動為全球兒童籌款。 同場還有前港隊單車手馬詠茹（Vivian）、藝人跑手蔡寳欣（Pony）、鄧穎芝、張敬仁、及有「港版山下智久」之稱的黃俊豪（Jeremy）等，分別挑戰不同距離賽事。



今日（1月4日）一眾明星藝人齊聚香港迪士尼樂園外，參與聯合國兒童基金會慈善跑。 同場還有前港隊單車手馬詠茹（Vivian）、藝人跑手蔡寳欣（Pony）、鄧穎芝、張敬仁、及有「港版山下智久」之稱的黃俊豪（Jeremy）等，分別挑戰不同距離賽事。（官方提供圖片）

蔡寳欣跑10K為全馬備戰

跑手兼藝人蔡寳欣（Pony）她平時主攻全馬，但她坦言10公里速度要求更高，昨日特意以全馬配速完成，最終以51分22秒衝線，比預期更快。「天氣實在太好，又很多落斜，忍不住跑快了少少。」她笑言若非正在備戰全馬，今日狀態足以刷新個人紀錄（PB）。

蔡寳欣（Pony）以「藝人跑手」身份發展事業，除了幕前演出，亦積極參加跑步賽事。（官方提供圖片）

蔡寳欣大讚今天賽道風景優美，途經迪欣湖，加上藍天微風，令她有意將來再來「衝PB」。提到演藝動向，蔡寳欣表示目前專注「藝人跑手」身份作雙線發展，除持續訓練參賽，亦希望主持旅遊節目，延續以往到日本、台灣邊跑邊玩的風格。踏入2026年，她的個人目標是參加山賽，並繼續完成「七大馬拉松」計劃。目前已完成紐約及悉尼站，正期待抽中芝加哥馬拉松。

蔡寳欣跑10K為全馬備戰，滿意成績靠天時地利。（官方提供圖片）

鄧穎芝跑五公里出三成力，將重推《苦情人》MV掀回憶殺

鄧穎芝今次笑言只出了「三成力」，輕鬆完成。她透露平時較少跑步，偏好打籃球和網球，但今次賽道設於迪士尼樂園外，環境熟悉而且天氣舒適，令她甚為享受過程。問及男友是否同行？她幽默回應：「佢好勁跑全馬，看我不起。」男友雖未給予參賽貼士，但有叮囑她量力而為。

鮮有出席公開場合的鄧穎芝，於聯合國兒童基金會慈善跑慈善跑中表示，即將推出《苦情人》新MV。（官方提供圖片）

久未於幕前復出的鄧穎芝，剛重新拍攝舊歌《苦情人》MV，預計今年推出。「很多人仍很喜歡這首歌，唱K仍會點。」她希望藉此重拾音樂動力，並透露早前在聖誕商場演出反應不俗，令她更有信心繼續唱歌。未來計畫在音樂上多作新嘗試，並平衡運動與演藝發展。

鄧穎芝今日參與聯合國兒童基金會慈善跑慈善跑5公里賽事，笑言只出了「三成力」，輕鬆完成。（官方提供圖片）

張敬仁慈善賽跑5公里當熱身

張敬仁（Kendy）則大讚天氣舒服，而且氣氛熱烈。「最初很冷，但一邊跑一邊有太陽，沿路亦很多人打氣，很有energy！」她表示平時有與朋友晨跑，近期亦多玩室內單車，為跑步季節作準備。

張敬仁（Kendy）近日除了多做運動，亦計劃報讀戲劇班及幕後課程。（官方提供圖片）

除了做運動，張敬仁亦正計劃報讀戲劇班及幕後課程，希望擴闊技能。「最近開始接觸幕後工作，發現整個製作流程很有趣。」她認為了解幕後運作有助幕前演出，未來希望朝「全方位」藝人身份發展。目前公司正為她接洽新劇，她持開放態度，並期待在幕前幕後均有新嘗試。

張敬仁笑慈善賽跑5公里當熱身，進修幕後課程目標成為全能藝人。（官方提供圖片）

「港版山下智久」黃俊豪首戰半馬抽筋完賽

有「港版山下智久」之稱的黃俊豪（Jeremy）挑戰人生首個半馬（21公里），雖然途中抽筋，需要邊行邊拉筋才可完成，但最終仍能衝線，直言已完成「人生to do list」之一。他笑言平時只練習5公里，今次屬重大挑戰，沿途有其他跑手打氣為他帶來動力。

「港版山下智久」之稱的黃俊豪（Jeremy），首戰半馬途中抽筋，需要邊行邊拉筋才可完成，但最終仍能衝線，直言已完成「人生to do list」之一。（官方提供圖片）

離開邵氏轉為自由身後，黃俊豪主力接拍廣告，角色類型更趨多元。「而家年紀適合拍攝車、錶或親子產品等廣告，範圍比以前闊。」他亦透露正傾談電影劇本，有望2027年上映，並希望擺脫定型形象，嘗試飾演具反差感的角色。個人方面，他一直有經營明星紀念品店鋪，目標是拓展貨源及生意額，同時期待廣告與演藝工作雙線發展。

黃俊豪雖以拍攝廣告為重心，但仍有洽談電影，希望飾演具反差感角色。（官方提供圖片）

馬詠茹籌備幕前演出感興奮

前單車運動員、現轉型藝人及KOL的馬詠茹（Vivian）坦言這是人生第一次參加5公里比賽，對上一次長跑已是十年前挑戰10公里。她笑言自己並非長距離運動員，長跑對她而言向來艱辛，但今次賽事氣氛令她大為改觀。

馬詠茹（Vivian）這次不踩單車，改為參加聯合國兒童基金會慈善跑5公里賽事，親身感受長跑的熱烈氣氛。（官方提供圖片）

「很多人一齊跑，大家也穿上特色打扮，回程時看到仍努力中的跑手，互相加油，感覺好歡樂！」馬詠茹形容賽道充滿正能量，相比以往獨自練習，發現集體起跑讓她格外振奮。這次比賽她未為自己設定時間目標，只視這次為輕鬆體驗。「無論什麼成績都是PB（個人最佳）！」

馬詠茹首次參賽5公里感到非常興奮，這次比賽她未為自己設定時間目標，只視這次為輕鬆體驗。（官方提供圖片）

提到演藝動向，馬詠茹表示暫時未能透露細節，但透露未來將有主持工作，並有機會在電視平台與觀眾見面，感到十分興奮。她強調對不同機會持開放態度，只要感興趣便會嘗試。在2026年，她指在運動、演藝及KOL工作上也有多方面發展，希望接觸更多不同領域。