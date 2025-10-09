UNICEF慈善跑繼續分拆兩日上演　陳家豪姚潔貞再偕女兒跑步行善

聯合國兒童基金會（UNICEF）慈善跑進入第17屆，今年繼續將賽事分拆兩日舉行，香港長跑好手陳家豪﹑姚潔貞與前港隊單車代表黃金寶﹑馬詠茹一同出席啟動禮。



UNICEF慈善跑日前進行啟動禮。（公關提供）

UNICEF慈善跑與上年安排一樣，分拆兩日舉行，「HERO RUN – 童您跑」將在12月14日於粉錦公路以東公園上演，設有「1公里歡樂跑」及「3公里障礙跑」，歡迎兒童﹑青少年及一家人參加。明年1月4日的「HERO RUN-超能跑」在迪士尼樂園度假區進行，分別設有半馬拉松﹑10公里﹑5公里及3公里少年賽，賽事現正接受報名。

香港「長跑夫婦」姚潔貞與陳家豪。（公關提供）

UNICEF慈善跑周三（8日）舉行啟動禮，香港「長跑夫婦」陳家豪及姚潔貞，上年偕女兒一同參加慈善跑，今年都會繼續與女兒一同以跑步行善，陳家豪說：「慈善跑很有意義，已成為我們家庭的年度活動。」這對長跑夫婦先與女兒參加「童您跑」，然後明年1月亦出戰「超能跑」，為未來的賽事做好準備。

兩名前港隊單車代表同場，馬詠茹表示十分高興與大師兄黃金寶一同出席活動，她認為做善事與運動十分類似，無論年齡、背景、能力都可以行善。

馬詠茹。（公關提供）

黃金寶。（公關提供）

HERO RUN – 童您跑｜基本資料



日期：2025年12月14日（星期日）

地點：粉錦公路以東的公園（即部分粉嶺高爾夫球場「舊場」）

分組：1公里歡樂跑、3公里障礙跑



HERO RUN – 超能跑｜基本資料

日期：2026年1月4日（星期日）

地點：香港迪士尼樂園度假區

分組：半馬拉松﹑10公里賽﹑5公里賽﹑3公里少年賽

