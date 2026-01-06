Do姐聯手農夫尖沙咀搬床派壓歲金片　金牌組合秒變「金片組合」

農曆新年將至，鄭裕玲（Do姐）與本地音樂組合「農夫」突擊街頭，為市民送上別具心思的壓歲金片。Do姐笑言好耐未有同農夫合體，2026年第二日便要「開工」，而農夫則幽默表示，三人由昔日的「金牌組合」變成「金片組合」，笑聲不絕。

鄭裕玲（Do姐）與本地音樂組合「農夫」突擊街頭，為市民送上別具心思的壓歲金片。（公關圖片）

街頭互動笑料不斷

拍攝當日，農夫搬出整張床落到尖沙咀街頭，考驗途人對壓歲錢文化的認識。三人一埋位即互相「大放笑蛋」，場面熱鬧。Do姐更關心農夫新公司未來發展，展現出真摯友情。農夫則回憶兒時媽媽派壓歲錢的習俗，笑言今次首次以金片代替利是，既威風又新鮮。

拍攝當日，農夫搬出整張床落到尖沙咀街頭。（公關圖片）

吸引途人圍觀

街頭派金片的舉動瞬間吸引大批途人圍觀，連外國遊客亦停下腳步拍照留念。農夫表示，希望透過這次活動延續壓歲錢文化，讓新一代也能感受其中的喜悅與祝福。

街頭派金片的舉動瞬間吸引大批途人圍觀。（公關圖片）

Hello Kitty金片禮盒成焦點

Do姐在活動中更即場「補課」，提醒農夫Hello Kitty壓歲金片禮盒需要預訂，並非隨時可買，笑指農夫「唔夠佢醒目」。她更即場將金片放入農夫口袋，笑言金片保值，擺在身邊望一望都令人開心。

農夫大派Hello Kitty壓歲金片禮盒。（公關圖片）

新春驚喜傳遞祝福

周生生透過這次別開生面的街頭活動，不僅讓市民感受新春喜氣，更以創新方式推廣壓歲錢文化。Do姐與農夫的默契互動，成功將傳統習俗與潮流趣味結合，為新一年送上滿滿祝福與歡笑。