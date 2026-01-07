尋歡作樂的姐姐｜何沛珈林凱恩穿古裝歎浸浴　體驗C朗同款冷療機

TVB綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》逢星期一至五晚10時30分於翡翠台播映。1月7日晚一集將會玩轉上海，何沛珈林凱恩化身古代美人，走入宋代體驗「沉浸式洞穴浸浴」；何沛珈更親身體驗「冷療機」攝氏-100度超低溫， 劉曉昆更「大腳趷起」晒「中年真功夫」。



兩位姐姐體驗「沉浸式洞穴浸浴」。（官方提供圖片）

由麥玲玲帶領兩組「佳麗」何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆；及戴祖儀、吳若希、游嘉欣分別玩轉上海、廣州及深圳，體驗當地新興的女性消費群吃喝玩樂勝地，一嚐被爆肌男及小鮮肉「包圍」滋味的綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》，除了有型男／靚仔放題，還有女神們「如沐春風」表情包大放送，保證極富娛樂及資訊性。

何沛珈林凱恩化身古代美人，仙氣十足。（官方提供圖片）

尋歡作樂的姐姐｜何沛珈林凱恩化身古代美人

今晚（7日）一集，四位姐姐繼續分成大小組別馬不停蹄玩轉上海，潮歎素食／韓式Fine Dining之餘，何沛珈與林凱恩還品嚐了一場集合「七省」特色美食的盛宴、期間更有跳舞及變臉等表演欣賞。做乜都近乎打孖上的何沛珈及林凱恩，還齊齊體驗了具有宋朝風格的「沉浸式洞穴浸浴」，為了更投入，更應店家安排換上古裝、仙氣十足！

呢餐飯有得食有表演睇之餘，仲可以感受內地七省嘅文化。（官方提供圖片）

齋睇相，都感受到佢哋好Enjoy。（官方提供圖片）

尋歡作樂的姐姐｜何沛珈親身體驗「冷療機」

今集另一特別位，是介紹了連著名球星C朗都有體驗過的「冷療機」，冷療機的特點是透過釋放出攝氏-100至140度的氮氣，在短時間刺激使用者身體加速肌肉康復之餘，還可以改善血液循環！對此，「乜都夠膽死」的何沛珈搶先體驗，在氣溫還未跌至零下溫度時，何沛珈還能說笑感覺像騰雲駕霧，但當氣溫一再下降至接近攝氏-100度時，何沛珈終大嘆頂唔順。想好奇何珈沛真實試用冷療機感受？本集另一亮點，還有劉曉昆「大腳趷起」晒驚人柔軟度，想見識「中年真功夫」，就要密切留意節目。

係難以想像攝氏-100度嘅感覺，何沛珈嗌晒救命，最後生無可戀。（官方提供圖片）