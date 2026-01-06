尋歡作樂的姐姐｜何沛珈被猛男公主抱　劉曉昆玩潑墨獲小鮮肉垂青

全新節目《尋歡作樂的姐姐》節目除了有型男／靚仔放題，還有女神們「如沐春風」表情包大放送，保證極富娛樂及資訊性。今晚（1月6日）一集中，何沛珈林凱恩鬥晒「誇張式萌系」表情包，邊歎「名畫美食」邊睇跳舞表演勁招積；劉曉昆玩潑墨減壓勁瘋狂，竟反獲小鮮肉垂青？



呢集何沛珈同林凱恩繼續鬥靚鬥多造型。（官方提供圖片）

各種「名畫美食」又好食又有欣賞價值，仲有埋跳舞睇，仲唔係食得招積？（官方提供圖片）

《尋歡作樂的姐姐》將由麥玲玲帶領兩組「佳麗」何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆；及戴祖儀、吳若希、游嘉欣分別玩轉上海、廣州及深圳，體驗當地新興的女性消費群吃喝玩樂勝地，一嚐被爆肌男及小鮮肉「包圍」滋味！並逢星期一至五晚10時30分於翡翠台播映。

還有型男主廚主理的「隱世私房菜」（官方提供圖片）

今晚（6日）播出的第二集，麥玲玲與何依婷、何沛珈（Roxanne）、林凱恩將聯合自稱上海地膽的劉曉昆繼續玩轉上海，並先後到「色彩繽紛的減壓潑墨畫室」、由型男主廚主理的「隱世私房菜」、面積接近十二個足球場的室內滑雪場、以「名畫美食」＋專業跳舞表演馳名的餐廳，以及近期網紅打卡必選酒吧。

呢個滑雪場除咗夠大，仲有猛男貼心指導，仲會抱住啲姐姐滑雪添，真係非一般體驗。（官方提供圖片）

尋歡作樂的姐姐丨何沛珈體驗「動態公主抱」嚇到Body見紅

以上蒲點，網紅熱捧的酒吧最具噱頭！首先，相關酒吧提供大量「玩味Cocktail」，其中一款阿拉丁主題Cocktail不但造型華麗、而且儀式感十足，難怪成為網紅打卡首選。除了Cocktail夠花式，酒吧提供的「猛男娛樂」亦相當過癮。

估唔到雞尾酒都可以咁多花臣，搞到啲姐姐們如癡如醉。（官方提供圖片）

節目指出，酒吧中每一位猛男均身懷不同絕技，其中一名「剝衫黑背心」上演完「麒麟臂生剝合桃」後，再來追加兩招極具視覺衝擊的「體能之巔」貼身體驗，成功震懾全場三位女士：何沛珈、林凱恩及劉曉昆！

「黑背心」一嚟就剝衫大晒麒麟臂，仲要咁樣開合桃真係能人所不能，搞到何沛珈勁瘋狂。（官方提供圖片）

之後「黑背心」按要求先公主抱何沛珈，期間還將何沛珈輕輕拋起製造驚險效果，連爆「害羞三連環」的何沛珈一度緊張至整個Body見紅，「黑背心」魅力指數不容忽視。

何沛珈體驗「動態公主抱」嚇到Body見紅。（官方提供圖片）

尋歡作樂的姐姐丨林凱恩遭爆肌男單手舉起瘋狂尖叫

之後「黑背心」再示範單手舉起林凱恩，嚇得「怕醜妹」林凱恩瘋狂尖叫，之後再追加表示要一手舉起林凱恩、另一手同時舉起何沛珈，到底「黑背心」最終能否成功完成任務？

到底呢位猛男最後能否成功同時舉起兩位姐姐呢？（官方提供圖片）

另劉曉昆與林凱恩體驗潑墨畫減壓時，因為行為過於瘋狂，竟引來「純情小鮮肉指導員」垂青？！想知劉曉昆與畫室小鮮肉最終如何發展？密切留意今晚播出的《尋歡作樂的姐姐》。

「減壓潑墨畫室男」都好Cutie。（官方提供圖片）