尋歡作樂的姐姐｜何沛珈為爭仔當街剝衫　林凱恩被猛男包圍叫救命

全新綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》，由麥玲玲帶領兩組「佳麗」何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆；及戴祖儀、吳若希、游嘉欣分別玩轉上海、廣州及深圳，體驗當地新興的女性消費群吃喝玩樂勝地，一嚐被爆肌男及小鮮肉「包圍」滋味！節目除了有型男／靚仔放題，還有女神們「如沐春風」表情包大放送，保證極富娛樂及資訊性。節目將於明日（1月5日）起、逢星期一至五晚10時30分於翡翠台播映。



《尋歡作樂的姐姐》首播的第一集，麥玲玲將與何依婷、何沛珈（Roxanne）及林凱恩率先玩轉上海。（官方提供圖片）

尋歡作樂的姐姐｜首站「花式」玩轉上海

明晚首播的第一集，麥玲玲與何依婷、何沛珈（Roxanne）及林凱恩率先玩轉上海，先後到訪設有「睇全相」潛規則的米芝蓮一星餐廳、猛男雲集兼有精彩表演欣賞的按摩店，以及全中國第一間壁球主題餐廳。當中以有猛男列隊歡迎顧客的按摩店最有睇頭，除有大量「猛男／小鮮肉按摩師」任君選擇，客人更可按自身需要、選擇不同數量的按摩師服侍自己；有見及此，何依婷即「有風駛盡𢃇」、一口氣Order了五名猛男對自己進行「十手按摩」，並作出各式各樣「享受表情」，相當搞笑。相比之下林凱恩明顯含蓄得多，面對猛男埋身，林凱恩一再露出掩面、揞耳仔等怕醜狀態，還要大叫：「我不好意思！」，與依停相映成趣。

一齊睇睇女神嘅食相，就知間餐廳有幾咁好食。（官方提供圖片）

有男神列隊歡迎嘅按摩店，又確實幾特別。（官方提供圖片）

何依婷一口氣Order了五名猛男對自己進行「十手按摩」，並作出各式各樣「享受表情」，相當搞笑。（官方提供圖片）

尋歡作樂的姐姐｜同場加映娛樂「小劇場」

《尋歡作樂的姐姐》除每集均會提供不少有用旅遊資訊，還加入了不少戲劇元素，有誇張感十足的「小劇場」之餘，四位主持還會因應劇情角色扮演。以介紹壁球餐廳為例，Roxanne與林凱恩便上演了一場火花四濺的爭仔大戰，「戲精」上身的Roxanne不但不顧女神形象當街剝衫，更一再發動「Pat Pat／球拍攻擊」擾亂「敵方」林凱恩。其實Roxanne這次在《尋歡作樂的姐姐》中絕對可以「瞓身演出」形容，在節目開首的小劇場中，扮「宿醉」睡醒的Roxanne以「烏wear」Look現身之餘，還不惜「包租婆」上身筷子插頭大搖大擺，喜感大爆發。除有爆笑元素，五位女主持還會上演「床戲」，兼密集式大晒靚爆造型刺激觀眾眼球，萬勿錯過。

林凱恩係節目嘅怕醜擔當。（官方提供圖片）

何依婷Roxanne與林凱恩便上演了一場火花四濺的爭仔大戰，「戲精」上身的Roxanne當街剝衫，勁爆笑。（官方提供圖片）