冲遊泰國11｜黃婧靈衣著太辣被禁入教堂　透視泳池低角度任睇泳姿

《冲遊泰國11》最新兩集，「波波」黃婧靈在透視泳池戲水，胡慧冲（Roger）於下方大堂以「低角度」視角向上望，畫面極具話題性；波波因衣著太火辣慘被教堂拒之門外；節目更揭露需通曉5國語言的專業管家，月薪竟不到一萬港元。



1月5、6日兩集胡慧冲跟黃婧靈介紹泰國考艾的特色酒店。（公關圖片）

斥資數千萬泰銖的歐陸風酒店

1月5日一集胡慧冲（Roger）跟「波波」黃婧靈介紹考艾一間投資達數千萬銖泰幣的酒店，佈置奢華中帶歐陸情懷，仿如電影《哈利波特》中的霍格華茲魔法與巫術學院。Roger表示因為靚及多打卡位，所以吸引自己來拍攝，他補充說︰「老闆係泰國著名設計師，好多地方佢都落手落腳設計。」就連接待處都非常有品味，酒店同時提供英式管家服務，波波亦大讚酒店充滿古典氣息。Roger表示酒店聘請的管家要求通曉5國語言及6年相關工作經驗，至於人工約為4萬泰銖（約9,900港元）左右。

胡慧冲（Roger）跟「波波」黃婧靈介紹考艾一間投資達數千萬銖泰幣的酒店。（公關圖片）

酒店佈置奢華中帶歐陸情懷，仿如電影《哈利波特》中的霍格華茲魔法與巫術學院。（公關圖片）

酒店要求管家通曉5國語言。（公關圖片）

酒店人工約為4萬泰銖（約9,900港元）左右。（公關圖片）

波波因衣著禁止進入教堂

接住介紹考艾唯一一間天主教堂，採用歌德式設計，不過波波卻無緣入內參觀，Roger解釋說︰「呢間教堂同佛寺規定，有部份女士嘅服飾，唔太適合入去。」

波波因衣著問題被禁止進入教堂。（公關圖片）

Roger解釋說︰「呢間教堂同佛寺規定，有部份女士嘅服飾，唔太適合入去。」（公關圖片）

波波體驗高空透視泳池

1月6日一集，Roger、波波繼續介紹考艾的特色酒店，特別的地方是高空透視泳池，她說︰「坐喺大堂向上望，感覺上就好似喺水族館睇鯊魚咁。」在泳池暢泳的波波表示可以跟大堂的人互望，她笑說︰「同埋游緊水嘅時候，可以望到lobby嘅人係度做緊啲咩，感覺上都幾新奇。」最抵死是Roger安坐梳化上，就可以低角度向上望到波波的泳姿，確實非常吸引。

1月6日一集，Roger、波波繼續介紹考艾的特色酒店，特別的地方是高空透視泳池。（公關圖片）

玻璃底的泳池設計。（公關圖片）