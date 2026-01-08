前TVB兒童主持人設崩壞？歧視膚色兼嘲諷細路　童年偶遇變陰影

近日在社交平台上，有網民發文自己童年偶遇前TVB兒童節目主持蓋世寶（LuLu）的崩潰經歷。該網民透露小學時在海洋公園見到蓋世寶，興奮地上前打招呼並詢問：「你係咪蓋世寶姐姐呀？」怎料對方竟冷淡地「打發」小朋友，更嘲諷地回應：「我係蓋鳴暉」隨後更與身旁友人對望大笑，令該網民感到極度失落。事件引發大批網民共鳴，紛紛留言指責其行為令「童年陰影」揮之不去。

有網民指蓋世寶是最沒禮貌的藝人引起熱議。（threads截圖）

網民指蓋世寶曾當眾歧視小朋友膚色

除了「蓋鳴暉」事件外，另一名網民亦爆出指控。該網民稱其好友小四時有幸參加《至net小人類》錄影，當時蓋世寶竟當眾帶頭嘲笑其好友皮膚黝黑，更問對方「係咪非洲嚟」，隨後更聯同其他主持及小朋友齊齊取笑。受害人回家後即時崩潰大哭，自此對該節目留下心理陰影。不少網民看後表示震驚，認為作為兒童節目主持，此舉涉及歧視且極不專業。

有網民狂轟蓋世寶曾當眾歧視小朋友膚色。（threads截圖）

蓋世寶曾主持《至net小人類》。（《至net小人類》截圖）

重提《放學ICU》最後一集對譚玉瑛態度惡劣

「人設崩壞」的討論持續發酵，有網民重提2014年《放學ICU》最後一集的片段，當時眾主持歡送元老譚玉瑛。網民指出蓋世寶在節目中對前輩並無敬意，甚至被指帶頭排擠。

有網民重提2014年《放學ICU》最後一集的片段。（threads截圖）

網民指出蓋世寶在節目中表現得非常「串嘴」且神情傲慢。（《放學ICU》截圖）

蓋世寶效力TVB 23年曾被譽為「譚玉瑛接班人」

雖然近日負評連連，但不可否認蓋世寶對兒童節目的貢獻。她自1996年加入 TVB 後，足足主持了兒童節目 23 年，曾被譽為「譚玉瑛接班人」，由《閃電傳真機》、《至Net小人類》到《放學ICU》都有她的身影，她的笑容曾陪伴無數 80、90 後成長。亦有網民力撐蓋世寶，大讚蓋世寶好nice，對小朋友都好有耐心。

蓋世寶自1996年加入 TVB 後，足足主持了兒童節目 23 年，曾被譽為「譚玉瑛接班人」，由《閃電傳真機》、《至Net小人類》到《放學ICU》都有她的身影。（網上圖片）

曾與林景弘苦戀七年拒絕求婚

除了事業風波，蓋世寶過往的感情生活亦再次被網民翻起。最為人知的是她與藝人林景弘（前名林遠迎）一段長達七年的戀情。當年兩人被視為圈中金童玉女，男方更一度情到濃時向她求婚，但蓋世寶經過一年深思熟慮後最終決定拒絕並分手。