冲遊泰國11｜黃婧靈神乳再現親解今輯封胸之謎　玩轉曼谷恐龍樂園

《冲遊泰國11》今明兩集（8/9日）「波波」黃婧靈再度解封傲人身材，更親自揭開早前「封胸」是為了避免曬黑影響其他劇集補戲進度。除了視覺福利，她還與胡慧冲勇闖曼谷最新恐龍樂園，挑戰與「專咬細路」的暴龍近距離接觸，驚險又養眼！



波波今晚解封身材以性感泳衣亮相。（公關圖片）

波波以性感泳裝亮相

今晚（8日）胡慧冲（Roger）跟「波波」黃婧靈繼續考艾之旅，作為近年重點旅遊發展區，不少全新酒店落成。曼谷人每逢長假期，都會前往當地旅行，就如港人北上消費一樣。今集重點是網民最期待的畫面終於出現，波波再以性感泳裝亮相。心水清的網民抱怨，波波在之前幾集就算泳衣亮相，都會外罩上一件tee變相封胸。波波接受訪問時解釋當中原因，她說︰「一來要同阿Roger夾衫，亦因為啲劇未拍完，怕要補拍，啲膚色唔可以差太遠，所以喺泳衣面頭加咗一件薄衫。」

波波揭開「封胸」真相，原來是為避免曬黑影響其他劇集補戲進度。（公關圖片）

波波在上一輯毫不吝嗇展示驕人身材（資料圖片）。

Roger同波波玩轉恐龍樂園

明晚（9日）Roger跟波波轉戰曼谷，此行任務是參觀開幕沒多久的恐龍樂園。他們剛步入室內，便被眼前的長頸龍吸引，波波狂呼驚叫說︰「喺電影入面，佢係最善良嘅恐龍。」恐龍樂園內設有不同場景，配合特定故事。不過講到最吸引的自然是「鬼鬼祟祟」的速龍，波波還可以重現電影中情節，用手勢跟牠溝通。至於壓軸出場表演恐龍大戰的是「專追細蚊仔咬」的暴龍，成為遊客打卡拍片的景點。

二人剛踏入恐龍樂園，便被眼前的長頸龍吸引。（公關圖片）

長頸龍。（公關圖片）

Roger跟小恐龍近距離接觸。（公關圖片）

波波跟「鬼鬼祟祟」的速龍以手勢溝通。（公關圖片）