金馬女配遭壯男逼退牆角辱罵　揭對方是騷擾慣犯曾纏佘詩曼那英

內地女星文淇日前出席電影首映禮後，在商場離場期間遭一名體型壯碩的陌生男子盯上。據目擊者透露，該男子一路尾隨文淇至電梯入口及牆角等密閉空間，不顧其身邊僅有女性友人和助理，強行要求簽名及合影。儘管文淇多次禮貌拒絕，該男子竟老羞成怒，當眾大聲辱罵文淇，隨即揚長而去。

文淇出席電影首映禮後，遭一名體型壯碩的陌生男子騷擾。（微博＠演員文淇）

該男子將文淇逼入牆角，強行要求簽名及合影。（網上圖片）

涉事男身份曝光被揭屬騷擾慣犯

隨著事件發酵，網民迅速起底該名男子，揭發他是橫行演藝圈的「騷擾慣犯」。從其帳號可見，他疑似長期以「集郵」明星為樂，帳號內充斥大量與周冬雨、那英、佘詩曼及鄭愷等藝人的合照。據知情者爆料，該男子曾多次闖入密閉空間、甚至下跪求合影以達成目的。面對網民質問，他更公開承認「想蹭熱度」，完全沒有悔意，這種病態的「騷擾式追星」行為被外界一致譴責為惡性騷擾。

有網民翻出該男子社交帳號，該男子疑似長期以「集郵」明星為樂，帳號內充斥大量與周冬雨、余詩曼及鄭愷等藝人的合照。（小紅書圖片）

有網民列出該男子多次騷擾女性。（網上圖片）

工作室聲明被指無力保護藝人

文淇工作室於1月9日發表聲明，確認文淇已平安到家，並表示已取證保留法律追訴權。然而，聲明中未提及報警處理，僅承諾「未來加強安保」，引發粉絲強烈不滿。不少網民批評工作室態度消極：「只是保留權利而不報警，等於縱容慣犯！」同時，首映禮主辦方亦被指安保設置存在巨大漏洞，未設立專用隔離通道，導致這種「騷擾慣犯」能隨意接近藝人，造成人身安全威脅。