頂流男神疑秘戀19歲女星　自嘲單身狗圖闢謠　女方打臉：在一起過

內地男團「MIC男團」出身，憑藉成功轉型演技派的男星檀健次，近期可謂人紅是非多。



日前才捲入網紅司曉迪「睡遍頂流」風波，工作室發聲明闢謠，駁斥為「失實與誤導訊息」，沒想到風波未平，7日又被眼尖網友抓包，疑似秘戀年僅19歲，曾演出《長相思》同劇演員劉一諾。

檀健次（檀健次微博圖片）

網友找到的檀健次與劉一諾相戀的蛛絲馬跡，以及更多劉一諾的相片：

同款地毯、衣物成鐵證？網友揪出「戀情蛛絲馬跡」

這場戀情風暴源於劉一諾近日曬出的日常照。有網友比對後發現，劉一諾照片中的「地毯」、「服飾」疑與檀健次是同款物品。隨即「劉一諾 檀健次」關鍵字迅速衝上微博熱搜。

檀健次發片自嘲「單身狗」 女方半小時後認愛：在一起過

面對沸沸揚揚的傳聞，檀健次於傍晚主動出擊，分享一段與兩隻狗狗玩耍的短片，並語帶幽默地寫下：「PROOF：三只單身狗」，意指自己目前感情狀態為空窗，試圖以自嘲方式平息輿論。

豈料半小時後劉一諾發文：

在一起過，已分手。

她表示，當初發文只是想紀錄生活，更強調「每個女生都值得被愛與尊重」，不希望自己被外界投以異樣眼光，如同先前爆料的女生一樣。對於事件意外發酵，她也向大眾致歉，直呼：「沒想到會到這地步，對不起。」

檀健次與劉一諾的回應（微博）

差16歲引發「未成年」疑慮？網友質疑：說詞前後矛盾

這場相差16歲的戀愛緋聞引發網友各表意見，雙方皆有批評質疑者。支持檀健次的人認為，男方已表態目前單身，認為女方在此時發聲有「蹭熱度、炒作」之嫌。然而，也有網友對檀健次「避重就輕」的態度感到失望，認為他不敢正面回應是否「曾有過一段情」。

更令外界困惑的是，年僅19歲的劉一諾，若真與檀健次有過一段情，交往時間點是否涉及女方未成年？但有網友翻出，劉一諾在去年12月初才剛回覆網友「你看我啥時候談過」，堅稱自己母胎單身，如今僅過一個月就改口「已分手」，讓人對其言詞可信度存疑。

更多檀健次的相片：

