冲遊泰國11丨胡慧冲帶遊吳鎮宇大婚酒店　黃婧靈全裸露背歎牛奶浴

有「泰國旅遊達人」之稱的胡慧冲（Roger），為TVB Plus（82台）主持王牌旅遊節目《冲遊泰國11》，周一、五晚9點半及周二、四晚9點35分播映。今輯主持包括「波波」黃婧靈及冬蔭家族，胡慧冲遊吳鎮宇大婚明星級酒店4,000銖歎牛奶浸浴，波波背部全裸浸浴「諗起TVB古裝劇」 ，更加演校服誘惑稱「如陽光伴我」。



黃婧靈，胡慧冲帶遊吳鎮宇大婚酒店。（官方提供圖片）

當年吳鎮宇與太太王麗萍就在此舉行婚禮，木村拓哉拍攝電影《2046》時亦在此下榻，可謂明星級酒店。（官方提供圖片）

冲遊泰國11丨胡慧冲帶遊吳鎮宇大婚酒店

今晚（1月12日）胡慧冲（Roger）跟「波波」黃婧靈回到曼谷，介紹一間五星級兼星級酒店。當年吳鎮宇與太太王麗萍就在此舉行婚禮，木村拓哉拍攝電影《2046》時亦在此下榻，可謂明星級酒店。波波被酒店偌大的房間及設施吸引，還特別試了酒店收費4,000銖（約990港元）的Spa Treatment，事後猛話抵︰「一入到去就幫我搽咗好香嘅花香精油，跟住幫我推背脊、肩頸位置，香港人特別易攰嘅地方。接完之後打通任督二脈咁。」

酒店的Spa Treatment收費4,000銖。（官方提供圖片）

事後的牛奶花浴，波波作出螢幕大犧牲，首度背部全裸出鏡派福利。波波接受訪問時表示全裸露背是螢幕首次，她笑說︰「浸花花浴時諗起細個睇TVB古裝劇，成日有啲娘娘、妃子浸花浴，到自己浸覺得好得意。」

黃婧靈首度全裸露背歎牛奶浴，波波笑言花浴令她想起古裝劇。（官方提供圖片）

冲遊泰國11丨波波加演校服誘惑

波波介紹的是曼谷一條校服街，差不多有十多間店出售泰國各校的校服，還可以刻上名字，Roger說︰「除咗西方遊客，好多亞洲國家遊客都慕名嚟幫襯，即買即著即刻影相打卡。由三歲bb班到中學校服都有。」二人自然不執輸，換上一套中學校服，走在曼谷街頭重現廣告名場面。波波今集穿上校服，重回中學時代，她表示即時聯想起一輯檸檬茶廣告，她笑說︰「如陽光伴我咁囉。」

曼谷校服街吸引不少遊客到訪打卡。（官方提供圖片）

Roger、波波重現檸檬茶廣告名場面。（官方提供圖片）

此外，冬蔭表姐亦會出場跟Roger一起介紹打卡好去處的餐廳，店內的鏡子世界及燈世界極其壯觀，又可以從高空欣賞泰國靚景。冬蔭表姐換上泰國傳統服裝與Roger一齊歎1,490銖兩位的下午茶，更可以由中午直落食到下午5點，單是影相已經值回票價。

冬蔭表姐介紹高質下午茶。（官方提供圖片）

鏡子世界及燈世界都極其壯觀。（官方提供圖片）