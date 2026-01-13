60歲影后豪擲數十萬為內地小生慶生　海鮮宴K歌房更有親密合照

現年60歲的「香港霸氣影后」劉嘉玲（Carina），與老公梁朝偉結婚多年，投資有道的二人早已坐擁數以億計的驚人身家，生活品味一向極致奢華。近日，她在拍攝內地綜藝節目《一路繁花2》期間，再次展現其「大姐大」的豪氣風範，不惜自掏腰包豪擲數十萬元，宴請節目一眾影后級拍檔及工作人員，期間更對節目中的「小鮮肉」邵子恒寵愛有加，為對方送上驚喜大禮。



金碧輝煌海鮮宴

雖然貴為圈中超級富婆，但劉嘉玲對後輩及工作人員向來出手闊綽。據知情人士透露，劉嘉玲為了慰勞節目組的辛勞，並讓大家能盡興而歸，特意精心安排了一場頂級晚宴。從曝光的畫面所見，該餐廳裝潢金碧輝煌，氣派非凡，盡顯其超凡地位。晚宴上的菜式更是極盡奢華，各式頂級海鮮及高級食材輪番上陣，絕無手軟。

除了豪氣宴請全組人食飯，劉嘉玲對節目中的「小鮮肉」男嘉賓邵子恒更是愛護有加，展現出前輩對後輩的極致寵愛。適逢邵子恒生日，為了給他一個畢生難忘的回憶，劉嘉玲不僅一手包辦了上述的豪華晚宴，更貼心地安排了後續的超豪華慶祝活動。

豪包都爹利街K房 獨寵小鮮肉邵子恒

據悉，劉嘉玲特意選址位於香港中環都爹利街（Duddell Street）的一間高級法國餐廳，並訂下豪華套房及KTV包廂為對方慶生。當晚，眾人轉場到一個早已用氣球精心佈置、充滿節日氣氛的KTV包廂，劉嘉玲更親口對壽星公邵子恒霸氣說道：「那個練歌房是為你安排的！」

在生日派對上，壽星仔邵子恒化身「咪霸」盡情高歌，而劉嘉玲與張柏芝、宁靜等一眾影后們則圍繞在他身邊載歌載舞，並與他親密合照，場面既溫馨又熱鬧。現場準備了一個寫有「恒子生日快樂」的精緻生日蛋糕，細節處處顯心思。有傳聞指，劉嘉玲為了這晚的盛大排場，所花費的金額可能已等同於她「幾天的通告費」，但為了博得眾人一笑及提攜後輩，她絲毫沒有半點吝嗇。

