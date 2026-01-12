李龍基發現王青霞有妊娠紋曾起疑 指網民言論過火：話我淫人妻女

現年75歲的李龍基與比他細36年的未婚妻王青霞（Chris）的「爺孫戀」正式玩完。早前YouTuber「導遊哥哥」Hugo爆料指王青霞2007年與陳姓男子結婚，育有16歲兒子，現居佛山並在父親窗架零件廠工

作，陳姓丈夫為王父助手。 冬至當日，王青霞與丈夫、母親同枱食飯，未與李龍基共度，成為分手導火線。

李龍基與王青霞此情不再。(資料圖片)

李龍基指自己好大打擊

李龍基今日（12/1）現身觀塘出席活動，就事件接受《香港01》訪問時說：「近來爆出佢好多嘅秘密，搞到事情好似好大咁，當然對我自己嚟講都好大打擊，都好啦，而家自己就摺埋心水告一段落。但始終都要需要時間去消化，有時喺屋企見到佢啲物品都會觸景傷情。咁所以我都掉咗佢好多嘢。」

李龍基現身觀塘出席活動。（陳順禎攝）

李龍基放錢喺櫃桶畀王青霞任攞

李龍基續說：「佢係有親口同我認佢已經結咗婚，因為唔到佢唔認，都俾人爆晒出嚟。其實喺冬至之前，我覺得我唔需要同任何人交代，只不過冬至俾人爆咗咁多嘢之後，咁我先知道，原來佢係仲未離婚，同埋有個仔。（拍拖期間你每個月俾幾多錢生活費佢？）其實我冇，通常我啲錢放喺個櫃桶度，佢鍾意就攞，都係一萬幾千咁。（有冇計過花咗幾多錢喺佢身上？）其實我對錢唔敏感，錢財身外物。」

李龍基放錢喺櫃桶畀王青霞任攞。（陳順禎攝）

曾發現女方有妊娠紋

被問到同王青霞相處時有否發現對方曾經生育過？李龍基表示：「我曾有懷疑過。（發現有肚紋？）的確係有，咁所以係有懷疑，但我就咁諗，若然我愛佢，若然佢真係有個小朋友，冇問題㗎，我自己都有啊。只不過如果佢坦白同我講我冇嘢。（有冇嘗試問對方？）如果我咁樣去問，只會傷感情，就會散。」提到為了王青霞放棄自己原有的家庭，如今分手收場，被網民鬧爆報應。李龍基表示：「我唔會再話後悔，因為我覺得好多嘢教有所安排，我自己好信命運，個天安排咗係咁，當一個人能夠走埋一齊，就係上天安排。當一個人要走，係留唔到。」

李龍基曾發現女方有妊娠紋。（陳順禎攝）

而上月YouTuber 導遊哥哥揭發王青霞在冬至陪老公，李龍基今日亦有再回應，他說：「⋯⋯當然亦可以咁講，一方面我係傷心，另一方面亦係多謝佢，若然唔係佢（導遊哥哥）我可能都蒙在鼓裏。」