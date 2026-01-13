崔碧珈受辱爆喊駁傳聞！揭性方面極保守　旺角驚現街招怒數鄭健樂

擁有火辣身材、一向被封為「性感女神」的崔碧珈（Anita），最近與現年58歲的「大隻佬」鄭健樂（Rocky）捲入一場撲朔迷離的感情糾紛，原本的一場健身緣份，近日卻演變成崔碧珈情緒崩潰、自覺受辱局面。

崔碧珈（Anita）近日與現年58歲的「大隻佬」鄭健樂（Rocky）捲入一場撲朔迷離的感情糾紛。（ig@anitachui）

友人代澄清：佢絕非外界所想咁Open

崔碧珈一向以性感形象示人，但近日其友人接受《東周刊》訪問時，出面代其抱不平，指出崔碧珈在性方面其實非常保守且傳統。友人強調，雖然崔碧珈在國外長大，經常展現身材，但私生活極其嚴謹，對兩性關係觀念傳統，絕非外界誤解的「玩家」，鄭健樂亦絕非她喜歡的類型，被如此中傷讓她感到非常丟臉，更在與朋友訴苦期間爆喊。

近日崔碧珈友人出面為崔碧珈抱不平，指出崔碧珈在性方面其實非常保守且傳統。（ig@anitachui）

據悉，崔碧珈出身於金融世家，自己亦擁有製作公司，家教甚嚴，她內心一直渴望穩定關係甚至步入教堂，因此對於被網民惡意揣測為「SP關係」（性伴侶）感到極度委屈及受辱，才會流下委屈之淚。

據悉，崔碧珈出身於金融世家，自己亦擁有製作公司，家教甚嚴，她內心一直渴望穩定關係甚至步入教堂。（ig@anitachui）

單方面認愛變騷擾！

兩人的關係始於健身室，鄭健樂曾單方面在社交平台將感情狀態更改為「交往中」，令崔碧珈「瞓醒先知」感到極度驚訝。崔碧珈雖然起初大方指對方「單純」，但隨後劇情峰迴路轉，她不僅強硬否認戀情，更在網上發文暗示有人「裝單純」獵食其身邊朋友。

「兩人的關係始於健身室，鄭健樂曾單方面在社交平台將感情狀態更改為「交往中」，令崔碧珈「瞓醒先知」感到極度驚訝。（截圖）

報道更指，男方在健身後曾以經濟拮据為由要求崔碧珈請客，甚至死纏爛打騷擾崔碧珈的IG好友。崔碧珈在澄清過程中反被部分網民圍攻，指她「玩弄感情」，令她倍感冤枉，強調自己才是這場「單方面戀情」的受害者。

崔碧珈出PO擔心友人受騙！（截圖）

旺角街招狂數鄭健樂四宗罪！

正當事件陷入羅生門之際，旺角街頭近日驚現多張針對鄭健樂的街招，指控他是「香港世紀賤男」。街招內容極其辛辣，狂數他「食軟飯食足幾十年」、「申請破產唔還錢」以及「到處求包養」等四宗罪。加上崔碧珈先前指控有人頻繁騷擾其IG好友，令鄭健樂的形象直插谷底。昔日被大讚「單純」的健身教練，如今卻身陷人格指控與負面輿論漩渦，兩人的關係看來已徹底決裂，難以挽回。

街招分別指Rocky食軟飯、出面爭落周街大耳窿、以為申請破產可以不還錢、於社交網站周圍「食女」求包養等，更稱：「呢件Rocky真係香港世紀賤男!! 唔好諗住破咗產就使還錢啊契弟!!」（讀者提供）

崔碧珈到日本沖繩渡假，在沖繩街頭性感大解放，逼爆傲人上圍幾乎撐開長裙上身！（崔碧珈IG圖片）