尋歡作樂的姐姐丨林凱恩化身美人魚　何沛珈跳國標舞大晒一字馬

由麥玲玲帶領兩組「佳麗」何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆；及戴祖儀、吳若希、游嘉欣玩轉上海、廣州及深圳的綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》，將於本周一至五晚10時30分、及本周六（17日）晚十點於翡翠台播映。何沛珈林凱恩將著「魚尾」化身「孖妹美人魚」，落水大晒「腹肌力量」；何沛珈跳國標舞晒一字馬顯跳舞功架！



何沛珈、林凱恩著「魚尾」學做一日限定美人魚。（官方提供圖片）

今、明（15日）兩集，玲玲師傅、何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆帶觀眾繼續玩轉上海，潮歎潮玩「刁鑽雞串燒」、「靚景豪華蘇幫菜」、「必比登推介爆汁小籠包」、「養生雞尾酒」、靚景酒吧、「米芝蓮一星粵菜」、「大隻佬燒肉」、「西裝衝浪」、二手名牌齊集的「中古名牌勝地」等；當中最吸引的三大行程，分別是學做「一日限定美人魚」、「學跳國標舞」及體驗「印度古法油療」。

還有室內衝浪。（官方提供圖片）

尋歡作樂的姐姐丨何沛珈林凱恩化身「孖妹美人魚」

先說美人魚體驗，何沛珈及林凱恩穿上長長的美人魚下襬，在內地網紅「男美人魚」帶領下，學習美人魚基本擺尾動作，考驗二人腹肌力量，畫面既唯美又爆笑。在美人魚學習班表現出色的何沛珈，學跳國標舞期間繼續大展身手，除以極甜美表情擺出各式各樣靚爆跳舞甫，還會在教練輔助下大晒一字馬，萬勿錯過。

何沛珈及林凱恩穿上長長的美人魚下襬，在內地網紅「男美人魚」帶領下，學習美人魚基本擺尾動作，考驗二人腹肌力量，畫面既唯美又爆笑。官方提供圖片）

何沛珈於學跳國標舞期間大晒一字馬。（官方提供圖片）

至於「印度古法油療」亦甚有新鮮感，有別於傳統推油按摩，「印度古法油療」會將大量油倒在顧客身體、頭皮甚至眉心；負責體驗的何沛珈便被大量芝麻油、椰子油及草藥油「包裹」全身，笑言「直頭覺得成個人浸咗喺油入面」。

「印度古法油療」會將大量油倒在顧客身體、頭皮甚至眉心，負責體驗的何沛珈笑言「直頭覺得成個人浸咗喺油入面」。（官方提供圖片）

尋歡作樂的姐姐丨「真空圍裙男」燒肉超乎想像

今、明兩集水上活動相當多，其中恩恩及何依婷便結伴挑戰「室內衝浪」，大晒靚靚「出水芙蓉」Look，相當有美感。

恩恩及何依婷便結伴挑戰「室內衝浪」，仲著埋西裝，係正嘅。（官方提供圖片）

至於飲食方面，除了花款極多的雞尾酒，「大隻佬燒肉」亦相當吸引兼具話題性。現場每枱都有真空穿上圍裙的肌肉型男為顧客燒肉，何沛珈、恩恩及依婷的御用型男，出奇不意於為三位姐姐燒肉期間大曬二頭肌及超結實背肌，氹得三位姐姐不停尖叫及大笑，氣氛相當熱鬧。