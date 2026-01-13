尋歡作樂的姐姐丨游嘉欣被猛男成個抱起　再騷長腿兼晒老鼠仔

綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》今晚（1月13日）播出一集，第二小隊戴祖儀、吳若希、游嘉欣及麥玲玲繼續帶觀眾玩轉廣州及深圳，體驗新興女性消費群吃喝玩樂勝地。今集中吳若希竟調戲戴祖儀，兼策封對方為「大面公主」 ，遭戴祖儀豪語反擊：「收聲呀八婆！」；游嘉欣酒店房上演「長腿無限好Fashion Show」 ，健身房晒超強老鼠仔勁搶。



呢個Poolside Party氣氛勁熱鬧。（官方提供圖片）

尋歡作樂的姐姐丨戴祖儀被小鮮肉壁咚

今晚，四位姐姐玩得相當招積，除會試搭無人駕駛「空中的士」暢遊廣州上空，還與一眾爆肌男與小鮮肉大搞Poolside party為旅程劃上完美句號。

四位姐姐試搭無人駕駛「空中的士」暢遊廣州上空。（官方提供圖片）

為了測試四位姐姐尋歡作樂指數，製作組安排了不少與型男埋身接觸的Mini Game，期間戴祖儀更因玩輸遊戲要被「罰」與小鮮肉壁咚，畫面震撼又爆笑。

製作組安排了不少與型男埋身接觸的Mini Game。（官方提供圖片）

戴祖儀更因玩輸遊戲要被「罰」與小鮮肉壁咚，畫面震撼又爆笑。（官方提供圖片）

尋歡作樂的姐姐丨吳若希封戴祖儀「大面公主」

另外，三位Young Line姐姐吳若希、戴祖儀及游嘉欣，又穿上不同風格的古裝，在一間古色古香的餐廳中大歎宮廷宴，還可邊食邊觀賞舞台效果十足的跳舞表現。席間吳若希及游游好奇為何戴祖儀選以異國風情古裝Look上陣，對此戴祖儀沒好氣謂：「因為我拍呢個節目（曬）黑咗五度呀。」而作中性打扮的吳若希，還貪玩地以手指𢭃起戴祖儀下巴，兼策封對方為「大面公主」，氣得戴祖儀馬上「縮面」兼激氣反擊：「收聲呀八婆」，相當搞笑。

估唔到食餐飯都可以咁有玩味，三位Young Line姐姐吳若希、戴祖儀及游嘉欣，又穿上不同風格的古裝，在一間古色古香的餐廳中大歎宮廷宴。（官方提供圖片）

吳若希忽然調戲戴祖儀，仲要笑佢面大，證明佢哋好Friend。（官方提供圖片）

尋歡作樂的姐姐丨游嘉欣酒店房騷長腿

是集亦是游游Show Quali之作，除在酒店房間上演了一幕「長腿無限好Fashion Show」外，還於大玩健身活動期間大晒超結實老鼠仔，令人眼前一亮。是集另一必睇環節，是吳若希帶游游到集南法及希臘風於一身的「洞穴餐廳」瘋狂打卡，畫面唯美。

游游個酒店房Fashion Show勁正。（官方提供圖片）