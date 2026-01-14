李佳芯離巢一年做YouTuber　夥兩位前TVB好友開頻道每周出片

視后李佳芯（Ali）出名觀眾緣好，她離巢剛好一年，這年間自組工作室的她，與黎諾懿拍攝了馬來西亞劇《義和》，亦有出席商演活動等。她日前受訪時透露成立工作室後，由被動變主動，工作上多了主導權，除了表示希望能一年最少拍攝一部影視作品外，亦預告今年內會有一些project將實行。

李佳芯在馬來西亞劇飾演黑幫大嫂。

視后李佳芯離巢剛好一年，日前受訪時除了表示希望能一年最少拍攝一部影視作品外，亦預告今年內會有一些project將實行。

近日李佳芯在IG連出幾個post宣傳「H3O」，其中一條片更扮被街頭攝影師偶遇影靚相，十分搞笑；而最新一條片，她終於將「H3O」真身揭盅，原來是Ali的YouTube頻道，除了她之外，還有兩位前TVB拍檔，包括她從有線至無綫相識多年的「老Best」、早前離開商台的梁嘉琪，以及2024年離開TVB、曾拍攝《天與地》及執導電影《喜歡妳是妳》的楊潮凱。

近日李佳芯在IG連出幾個post宣傳「H3O」，其中一條片更扮被街頭攝影師偶遇影靚相。（IG@ aliaime）

海旁影靚相。（IG@ aliaime）

其後Ali問攝影師滿懷期待地攞相。（IG@ aliaime）

原來攝影師只聚焦在「H3O」標誌。（IG@ aliaime）

原來是Ali的YouTube頻道，除了她之外，還有兩位前TVB拍檔，包括她從有線至無綫相識多年的「老Best」、早前離開商台的梁嘉琪，以及2024年離開TVB的楊潮凱。（IG@ aliaime）

梁嘉琪最初跟Ali一樣都是有線藝人，之後過檔無綫，除拍劇亦有跟Alli主持《學是學非》做「是非精」。（資料圖片）

梁嘉琪早前離開商台及《早霸王》節目。

楊潮凱因在《天與地》飾少年陳豪而入屋。

楊潮凱曾執導由談善言、楊偲泳主演的《喜歡妳是妳》。（資料圖片）

其實楊潮凱、梁嘉琪、李佳芯一向好熟，會合作也絕不令人驚訝！（IG圖片）

其實楊潮凱、梁嘉琪、李佳芯一向好熟，會合作也絕不令人驚訝！（IG圖片）

H3O的第一條片將於1月15日晚上8點在YouTube推出，頻道官方簡介為：「三個不時去吃喝、睇展覽、睇劇嘅人類；三種來自固態(冰)、液態(水)、氣態(蒸氣)嘅不同人格，每個星期聚埋輕輕鬆鬆、吹吹水go with the flow～ 內容涵蓋的主題極廣，你以什麼樣的眼睛去看，它就回饋你什麼樣子～🙆🏻‍♂️🙆🏻‍♀️🙆🏻」一眾支持者都表示期待。

H3O的第一條片將於1月15日晚上8點在YouTube推出。（IG@ aliaime）