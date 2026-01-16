非常檢控觀劇情1-5集丨TVB演員陣容+播出時間|馬德鐘陳煒法庭開戰

TVB《非常檢控觀》第1-5集劇情劇透，《非常檢控觀》是由林志華作為監製，黎倩儀為編審，由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、蔣家旻、游嘉欣、李成昌、張馳豪、程可為、潘志文、張國強等人領銜主演的一套法律電視劇。《非常檢控觀》幾時播？2026年1月19日起，逢星期一至五晚上8點30分播映。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《非常檢控觀》是由林志華作為監製，黎倩儀為編審，由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、蔣家旻、游嘉欣、李成昌、張馳豪、程可為、潘志文、張國強等人領銜主演的一套法律電視劇。（TVB圖片）

《非常檢控觀》第1-5分集劇情

馬德鐘今次挑戰專業人士，這次在《非常檢控觀》中飾演的包希仁，設定極其吸引——患有「鏡反射觸覺症」的他，如何一邊承受他人的痛楚，一邊在法庭上追求正義？

《非常檢控觀》第一集 (01/19)

檢控官包希仁（馬德鐘 飾）曾於五年前雖創法律先河，在缺乏屍首、證物及被告認罪的極端情況下，成功將殺人犯繩之於法。卻因案件重審被受害者家屬誤解，死者女兒更向他投擲骨灰盅以示抗議。

五年後，黑幫老大鄧車堡（徐榮 飾）遇襲，包希仁雖未受傷，卻因患有「鏡反射觸覺症」感應到受害者劇痛而被迫入院。這場血案中，鄧車堡僥倖生還，熊飛的手下楊文頂卻代罪而死。楊文頂的好友白逸桐（游嘉欣 飾）對鄧車堡怨恨不已，展熊飛（吳偉豪 飾）雖決心為楊文頂討回公道，但拒與希仁合作。面對錯綜複雜的江湖恩怨，包希仁察覺這場仇殺的背後，似乎隱藏著不為人知的內情。

《非常檢控觀》第二集 (01/20)

身為「陷空道五鼠」成員之一的白逸桐，與四位義兄立志尋獲已銷聲匿跡的刀手下落。

與此同時，律政書記公孫珀（賴慰玲 飾）成功誘使，鄧車堡的仇家郭奉孝（黃祥興 飾）供出線索。其後，白逸桐因偷拿鄧車堡的手機，但就被展熊飛發現，過程中她察覺到，展熊飛的種種行徑似乎另有意圖。

包希仁隨後聯手展熊飛施計引蛇出洞，將害死文頂的真兇逮捕歸案。此時，此時，實習生趙子幀（吳天佑 飾）加入律政司，他除了是包希仁上司趙德敬（張國強 飾）之子，也是包希仁的表弟；包希仁亦藉此向公孫珀剖白當年選擇離開趙家的隱情。隨後，包希仁現身韓國人氣偶像陳新彌（何廣沛 飾）的簽名會，現場卻發生騷亂，一名女子—秦湘言（陳曉華 飾）竟當眾瘋狂扯開陳新彌的衣衫，直指自己就是他的妻子！

《非常檢控觀》第三集 (01/21)

面對非禮控罪，秦湘言於庭上指偶像陳新彌的真實身分，正是她那失蹤已久的丈夫文貴利。案件交由重返警隊組別的展熊飛負責調查，他與包希仁大膽推測，陳新彌或許曾經歷大範圍整容並徹底更換了身分紀錄。為了近距離接觸陳新彌，包希仁出席家族聚餐，席間其母趙舟（程可為 飾）嚴厲警告不可驚動這位明星代言人，希仁不顧警告，執意對陳進行試探。

案情隨後因秦湘言突然認罪而陷入膠著，這讓包希仁等人深信另有內情，隨即展開深入調查。然而，秦湘言此後的態度卻變得極度排斥且不願配合。希仁查出秦曾流產的醫療紀錄。在一次為了搜證而參與的拍賣會現場，包希仁與其嫂子王頌星（陳煒 飾）重逢，兩人那段塵封已久的舊情亦隨之浮現。與此同時，白逸桐替展熊飛辦事，成功取得了關鍵物證——陳新彌的身份證……

《非常檢控觀》第四集 (1/22)

文貴利之女文晶晶疑現身香港，秦湘言心急如焚地向陳新彌打聽其蹤影卻毫無進展，唯有轉而向展熊飛發出求救。在展熊飛的引導與勸說下，秦湘言最終死心。秦湘言隨後因接收到一則神祕訊息而趕赴酒店赴約，正當她打算與陳新彌見面之際，該處卻爆發墮樓案。

秦湘言被列為殺人嫌犯，王頌星主動介入擔任辯護律師，這番舉動令包希仁十分懷疑，覺得背後動機並不單純。熊飛向認識死者張詩雅的逸桐打探消息，查出死者張詩雅與文晶晶曾有接觸。雖然王頌星堅持提出以精神失常作為脫罪的抗辯理由，但秦湘言仍執意委託其代為辯護。與此同時，展熊飛憑藉陳新彌褓姆車的定位紀錄尋獲線索，全力追蹤文晶晶下落。

《非常檢控觀》第五集 (1/23)

包希仁欲追查陳新彌與死者張詩雅的關聯卻遭王頌星阻撓，王頌星更運用手段為陳新彌化解法律危機。隨後，王頌星成功為秦湘言爭取到保釋，此舉令包希仁背負輿論壓力。與此同時，失蹤的文晶晶被尋獲並送往醫院，疑似曾被餵食藥物。雖然包希仁因先前的偏見對王頌星產生歉意，頌星不屑他與家族作對。

調查進度方面，眾人發現張詩雅生前曾在慶曆集團收購的網站上投稿，內容疑似是對陳新彌的控訴，然而包希仁委託徒弟龐善昱（蔣家旻 飾）協助追查該文稿時，卻遭到拒絕。儘管文晶晶醒來後聲稱對事件記不起，但在展熊飛尋獲關鍵錄音證據後，兩人合力鼓勵她勇敢說出真相。最終，包希仁正式對陳新彌提出起訴，兩大法律高手包希仁與王頌星於庭上正式交鋒。

《非常檢控觀》演員

馬德鐘 飾 包希仁

馬德鐘 飾 包希仁（TVB圖片）

陳 煒 飾 王頌星

陳 煒 飾 王頌星（TVB圖片）

賴慰玲 飾 公孫珀

賴慰玲 飾 公孫珀（TVB圖片）

吳偉豪 飾 展熊飛

吳偉豪 飾 展熊飛（TVB圖片）

游嘉欣 飾 白逸桐

游嘉欣 飾 白逸桐（TVB圖片）

張馳豪 飾 趙子幀

張馳豪 飾 趙子幀（TVB圖片）

蔣家旻 飾 龐善昱

蔣家旻 飾 龐善昱（TVB圖片）

陳曉華 飾 秦湘言