非常檢控觀｜馬德鐘患怪病曬一級演技　吳偉豪紅皮褸揮刀斬型到裂

《非常檢控觀》將由1月19日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。「包希仁」馬德鐘、「公孫珀」賴慰玲、「展熊飛」吳偉豪組「滅罪鐵三角」 以非常手段屢破奇案，馬德鐘首度挑戰「鏡反射觸覺」患者，數秒鏡頭遊走迷茫驚恐邪惡晒一級演技；吳偉豪著「紅皮褸」揮刀劍執行正義引爆謎團。



《非常檢控觀》第一條官方宣傳預告截圖。（官方提供圖片）

由林志華監製、黎倩儀編審的全新劇集《非常檢控觀》，劇集主要演員有馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、游嘉欣、蔣家旻、張馳豪、李成昌、程可為等。

非常檢控觀｜林志華再推律政新劇集

之前憑監製另類律政劇《踩過界》叫好又叫座的林志華，相隔8年再度推出律政劇集主題作品《非常檢控觀》，故事講述主角包希仁（馬德鐘飾）是一名處處為受害者著想、追求百分百還原真相、擁有「遲來的正義並非正義」這套非常「檢控觀」的熱血檢控官。包希仁除了追求「純粹真相」及「絕對正義」，更因患有「鏡反射觸覺症」，會不自控地感受到其他人肉體和心靈上的所有感受，故亦做到100%體恤民情的「真‧父母官」。

馬德鐘飾演的包希仁是一名處處為受害者著想、追求百分百還原真相、擁有「遲來的正義並非正義」這套非常「檢控觀」的熱血檢控官。（官方提供圖片）

非常檢控觀｜馬德鐘首度挑戰「鏡反射觸覺」患者

可惜「針無兩頭利」，包希仁雖然憑藉獨有的「鏡反射觸覺症」、超強邏輯推論和分析能力，再加上正氣警察展熊飛（吳偉豪飾）及睿智助手公孫珀（賴慰玲飾）的加持，令部門錄得高達88%認罪率和99%定罪率；但同時亦因為敏感的神經及過份執著真相，令到他與初戀情人王頌星（陳煒飾）及母親趙舟（程可為飾）一再發生激烈矛盾及衝突，愛情與親情同時告急……

馬德鐘首度挑戰「鏡反射觸覺」患者。（官方提供圖）

雖然只係得幾格畫面，已經感受到馬德鐘今次挑戰嘅「包希仁」角色好非一般。（官方提供圖片）

非常檢控觀｜馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪組鐵三角

《非常檢控觀》有別於一般律政劇的地方是甚少法庭戲，劇集著重呈現的是包希仁、展熊飛及公孫珀這個「滅罪鐵三角」的查案過程。為了成功破案，展熊飛採用非常手段，請來4男1女組成的「車房五鼠」協助查案，分別是「鑽天鼠」盧方天（林浩文飾）、「徹地鼠」韓彰地（周百恩飾）、「穿山鼠」徐慶山（布樂文飾）、「翻江鼠」蔣平江（林智樂飾），及「文雀鼠」白逸桐（游嘉欣飾），白逸桐更因日久生情情傾展熊飛……

「包希仁」馬德鐘、「公孫珀」賴慰玲、「展熊飛」吳偉豪組成「滅罪鐵三角」。（官方提供圖片）

公孫小姐（賴慰玲飾）同羽毛到底有咩關係呢？（官方提供圖片）

非常檢控觀｜吳偉豪著「紅皮褸」揮刀劍執行正義

為了進一步凸顯「滅罪鐵三角」人物特色及非常價值觀，無綫明晚（1月7日）黃金時間將播出劇集第二輪宣傳預告，官方今日（１月６日）率先發布相關畫面，當中以吳偉豪及馬德鐘的畫面最為吸睛，前者身穿紅色皮褸、揮刀怒斬鐵鍊，又Man又型；後者則遭紅布蒙眼兼被困在一個滿布鏡子的空間。觀乎官方發布照片，解掉紅布後的馬德鐘，表情即遊走於迷茫、驚恐與邪惡之間，盡顯一級演技，再配以疑似個案場口的精彩「鏡像畫面」，成功為劇情營造一定神秘感。想知道這位患有「鏡反射觸覺症」的非常檢控官如何一再智破奇案，以及作為一位現代警察，吳偉豪為何經常拿著大刀／長劍執行正義？敬請期待1月19日晚八點半翡翠台首播的《非常檢控觀》。

點解身為現代警察的展熊飛（吳偉豪飾），會成日揸住把刀或者劍架呢？（官方提供圖片）