中年好聲音4丨最終回一共誕生4名5燈選手　合共有13名絕對高水準

《中年好聲音4》第八集於1月18日晚8點翡翠台播映。本季除了車婉婉，還加入了鄭衍峰做主持。香港賽區最終Total誕生13名5燈選手，今集「大馬周深」尹景順女聲獻唱《身騎白馬》奪5燈，周國豐封「東方不敗」籲生人勿近；抱病上陣仍奪5燈，蔡宓婕台北過江龍閩南歌《聽我唱歌》獲評審大讚自然流露。



今集香港賽區最終回一共誕生4名5燈選手，分別是之前官宣過的演唱《你是你本身的傳奇》的前歌手可嵐，另還有35歲來自馬來西亞的駐場歌手尹景順、35歲來自台北的駐唱歌手蔡宓婕，及46歲來自廣州的周遊格，三人演唱歌曲分別為《身騎白馬》、《聽我唱歌》及《命硬》。連同之前誕生的9名，本賽區合共有13名5燈選手。

「大馬周深」尹景順獻唱《身騎白馬》奪5燈

獻唱《身騎白馬》的尹景順以極具辨識度的「女聲」唱腔及超強台風直衝五燈！對於尹景順的「女聲」，幾位評審大為驚艷，海兒形容尹景順「聲音」與「外表」反差感強烈：「估唔到係咁嘅樣。」張佳添：「你直頭可以叫『馬來西亞周深』，你嘅可能性係無限嘅！」對於高水平參賽者浪接浪，張佳添坦言非常期待今屆《中４》：「今次《中４》真係會好睇到不得了，非常期待！」「閹尖王」周國豐則封尹景順為「東方不敗」，並搞笑呼籲其他參賽者PK賽要避開景順：「今季啲參賽者水準好高，我喺度呼籲PK賽，避開呢位東方不敗吖唔該！」

來自馬來西亞的駐場歌手尹景順，他以「女聲」獻唱《身騎白馬》被周國豐更封尹景順為「東方不敗」。（官方提供圖片）

更驚人的是，原來評審之一的谷婭溦，與尹景順13年前曾於《華人星光大道2》並肩作戰，當年谷婭溦奪殿軍、尹景順則排名第27。對於無預警在香港「重逢」，溦溦忍不住激動哽咽：「我們都一直在追夢的路上，我好開心可以喺香港見到你，加油！」談及選歌原因，尹景順以自己的角度賦予歌曲不一樣的意義：「其實《身騎白馬》呢首歌係講愛情，但係有時我哋將唱歌當咗我哋嘅愛情，咁呢首歌好似...錯失咗機會，但係我唔放棄繼續去追。」

原來谷婭溦與尹景順原來13年前同在《華人星光大道2》並肩作戰，溦溦頓時忍不住哽咽道：我們都一直在追夢的路上，我好開心可以喺香港見到你，加油！（官方提供圖片）

2012年，兩人同時入選《華人星光大道2》105強，當年22歲的谷婭溦以原名谷溦取得年度殿軍。（圖片來源：星光大道 Top Million Star）

尹景順本身亦是歌唱比賽常客，除《華人2》，還曾參加過《The Voice決戰好聲2017》及《Astro新秀大賽》；並曾於《The Voice》中獲得第四名佳績。另翻查尹景順IG，發現他身形亦相當健碩，舞台條件十分優越。

尹景順亦自律健身練出爆肌體態。（尹景順IG圖片）

蔡宓婕抱病上陣唱閩南歌《聽我唱歌》仍奪5燈

獻唱閩南歌《聽我唱歌》的蔡宓婕，演唱充滿感情且極具個人風格，故在頂住感冒情況下依然成功勇奪5燈！張佳添大讚蔡宓婕將歌曲的情感表達與唱歌技巧完美融合：「你唱到晒整首歌需要嘅起承轉合。」谷婭溦亦表示認同：「呢一首歌對於你嚟講就係一個水到渠成嘅一個唱法，太好了！」肥媽：「好自然流露，你唔需要識聽呢隻話，佢就係同呢個歌名一樣，你要聽我唱歌。」

35歲來自台北的的駐唱歌手蔡宓婕，憑藉一首閩南歌《聽我唱歌》，頂住感冒依然成功勇奪5燈！（官方提供圖片）

蔡宓婕一家三口幸福美滿，與靚仔老公育有一名混血精靈囝囝，並經常於個人社交網「晒B」，融化不少網民。

蔡宓婕一家三口幸福美滿，她與靚仔老公育有一名混血精靈囝囝。（蔡宓婕IG圖片）

創作歌手周遊格選高難度歌《命硬》奪5燈

最後一名5燈選手周遊格是一名退役軍人、現職創作歌手，周遊格選唱高難度曲目《命硬》，但仍成功獲全部評審認可，相當難得。海兒：「我睇到最特別嘅位，係佢嘅身體同唱歌融為一體，完全in sync。」

另一位5燈選手，是46歲來自廣州的周遊格，選擇高難度曲目《命硬》。（官方提供圖片）

完成香港賽區比賽後，70強選手正式誕生，名單如下：謝旻樺、楊嘉瓏、唯一（MJ）、麥曉東、馮惠雅、王子健、錢偉浩、萬博文、林雷諾、曾顯信、王臻、胡顥耀、羅輯、陳勝傑、溫迪林、沈偉、周萍、陶枳樽、鄭富安、羅陽、王卓樂、李國煒、鄭康淇、彭梓嘉、科亞高巴、吴亦偉、陳旭培、馬浩宜、許雲妮、許美琪、蔡文駒、范子睿、蔡宓婕、周遊格、可嵐、尹景順、林永強、何晶晶、鄧彦衡、陳穎詩、郭美汐、郭哲宏、官宏駿、陳逸璇、黎若雪、莫煥基、鄭家聲、袁帥、尤淑情、卓猷燕、朱珠、雷小雷、企鵝人、古祖兒、梁煜坤、戴藝、林靖枝、獅子王、朗尼、許雪榕、謝昉益、鄭仲豪、鄧淑賢、黃藝輝、唐伯虎、貓女郎、白羊君、白眉鷹王、樹熊公子、鹿七伯。70名選手下集將進行1對1 PK，萬勿錯過。