中年好聲音4｜可嵐曾遭家暴冷水淋醒強迫墮胎　打7份工獨力湊仔

《中年好聲音4》日前展開新一輪賽事，現年40歲、在演藝圈打滾多年的歌手可嵐（原名劉珏琳）再次挑戰自我。繼去年在第三季百強止步後，可嵐今次捲土重來，憑藉充滿情感的演繹成功打動評審，不但洗脫過往遺憾，更唱出一段令人動容的人生傳奇。

可嵐在《中年好聲音4》的舞台上，選唱《你是你本身的傳奇》獲5燈佳績。（公關提供）

憑《你是你本身的傳奇》獲5燈佳績

可嵐在《中年好聲音4》的舞台上，選唱《你是你本身的傳奇》，將多年來的人生歷練融入歌聲，演繹得絲絲入扣，令出名閹尖、著重參賽者演繹歌詞技巧的周國豐亦讚不絕口：「頭先特別有幾句，你好真心地唱嗰幾個字，『高與低、得與失，即使無法躲避，你是你本身的傳奇』，我總相信機會係留畀準備嘅人，而你係機會留畀再準備嘅人。」

周國豐：我總相信機會係留畀準備嘅人，而你係機會留畀再準備嘅人。(公關提供)

曾橫掃多個新人獎項

可嵐曾於2005年參加過英皇新秀歌唱大賽，2008年正式開啟她的演藝之路，當年她以新人姿態出道，憑一首《女生不哭》打響名堂，橫掃多個新人獎項。擁有高學歷背景的她，先後從北京電影學院導演系與廣州暨南大學廣告系畢業。然而，這份亮麗的履歷並未讓她的歌手之路一帆風順，2008年之後便一直沒有代表作。

可嵐自2008年正式開啟她的演藝之路。（ig@laucolleen）

慘遭四年家暴

回顧可嵐的感情經歷，堪稱一部血淚史。她在2010年與從事餐飲業的前夫結婚，原以為收穫幸福，怎料卻是噩夢的開始。可嵐曾公開揭露，在4年的婚姻中長期遭受家暴，甚至發生過被前夫用冷水淋醒的極端事件。她更自爆曾被強迫墮胎，身心受創，最終為了兒子的安全及尊嚴，忍痛決定離婚，並獨力撫養兒子，走過一段漫長的陰霾歲月。

可嵐在與前夫4年的婚姻中長期遭受家暴。（ig@laucolleen）

為生計變身斜槓媽咪

離婚後的單親生活並不輕鬆，可嵐為了扛起家計，放下歌手身段變身「最強斜槓媽咪」。她曾透露在經濟最艱難的時期，試過同時兼顧7份工作，包括教唱歌、做電台主持、甚至動作特技演員等。35歲時她更被拍到面試TVB配音員，當時她坦言：「我一個人打幾份工」，只為給兒子更好的生活環境。即使創業開餐廳遭遇生意告急，她依然咬牙堅持，展現出驚人的母愛與韌性。

當時可嵐獨自撐起頭家，生活非常艱難。（ig@laucolleen）

可嵐曾透露在經濟最艱難的時期，試過同時兼顧7份工作，包括教唱歌、做電台主持、甚至動作特技演員等。（葉志明 攝）

苦盡甘來育有三子

幸好歷經風雨後終於見到彩虹，可嵐近年與圈外男友感情穩定，並先後再誕下兩名子女，現已是三子之母。雖然曾歷經兩次流產，但她坦然面對稱：「呢啲係自然嘅篩選」。如今重返舞台追夢，其堅強故事令不少網民紛紛為她加油打氣。