上原亞衣2月終極回歸淺草ROCKZA連演一個月　首帶AI人偶同台演繹

以「陪伴型偶像」身份持續活躍、並以自家陪伴型人偶品牌AITwins在亞洲市場掀起熱潮的上原亞衣，今日正式宣佈：將於2026年2月1日至2月28日登上東京傳奇舞台淺草ROCKZA，帶來人生「最後一次」舞台演出，並以全新原創主題《DOLLS》作為終章呈現，向多年支持的粉絲致謝。

（公關提供）

上原亞衣回歸引發搶票潮

淺草ROCKZA向來以高密度舞台敘事、視覺美學與表演張力聞名，被不少海外觀眾形容其震撼程度可媲美「法國野馬舞蹈團（Crazy Horse）」的舞台魅力。此次《DOLLS》更被視為上原亞衣「第三度、亦是最終章」的回歸演出，消息曝光後迅速引發搶票潮，部分日程更出現完售訊息與抽選安排，主辦方正全力協調追加席次與新檔期，務求讓未能購票的粉絲仍有機會入場見證。

（公關提供）

以「人偶」為名的終章：把 AITwins 帶到舞台上

本次《DOLLS》最大的亮點，是上原亞衣將首次把象徵「陪伴」與「第二人生」概念的 AITwins 陪伴型人偶帶到舞台上，成為演出的一部分，並在舞台敘事中以「DOLL／人偶」作為核心意象，重新詮釋她與粉絲之間跨越時代的連結。

「我一直想做一個真正屬於『上原亞衣』的舞台。」上原亞衣在日本公開分享中提到，自己過去五年以經營者身份打造不同品牌與事業，而《DOLLS》正是這些累積的集大成。她更希望透過這次舞台，把「引退後的第二人生」這種生活方式的可能性，傳遞給更多人，特別是新一代觀眾與海外粉絲。

（公關提供）

「最後一次」不是告別，是把陪伴交給未來

上原亞衣表示，自己近年持續投入訓練與自我管理，並希望在《DOLLS》中呈現「女性無論幾多歲都可以發光」的信念，讓觀眾看到一個更成熟、更完整，也更具創作主導性的自己。

更重要的是，她希望把 AI虛擬偶像企劃與 AITwins 陪伴型人偶介紹給新一代粉絲認識，讓它們作為「第二人生」的載體，延續她與粉絲之間那種不需要高聲量、但長期存在的陪伴關係。

「ROCKZA是一個必須親身到場才體驗得到的舞台。我會用盡全力，牢牢抓住每一位入場觀眾的心。」她在公告中如此寫道，並強調這次挑戰將連接她未來的新方向，繼續從事能為他人帶來希望的工作。

（公關提供）

公演資訊

* 演出名稱：《DOLLS》

* 演出場地：東京・淺草ROCKZ

* 演出期間：2026年2月1日—2月28日（連續公演）

* 票務狀態：已引發搶票熱潮，部分日程出現完售／抽選安排；主辦方正協調追加席次與新檔期。

（公關提供）

關於 AITwins

AITwins 為主打「陪伴體驗」的收藏級人偶企劃，強調情感連結與長期陪伴的產品哲學，於亞洲市場推出後獲得高度關注與銷售表現，並成為本次《DOLLS》舞台創作的重要靈感來源。