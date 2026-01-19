唱錢丨吳業坤唱到嗌想返屋企　張與辰五體投地坦言緊張過《中3》

2026年無綫繼續總動員為觀眾送上各類型創意綜藝，打響頭炮的、將是由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持的全新互動音樂Game Show《唱錢》（英文名：Music Money Monster）。



《唱錢》節目將由1月24日起、逢周六晚八點半翡翠台播映，除了三位常規主持，由於節目每集均增設直播間，直播主持將是Plan V其餘四位成員：江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙，Eric Kwok同時亦是《唱錢》音樂總監。

《唱錢》節目正式拍攝前，節目有搵嚟《中年》畢業生測試系統。（官方提供圖片）

唱錢丨娛樂＋刺激感兼備

《唱錢》有別於一般傳統歌唱節目，只以「絕對音準」及「100%準確節拍」為過關標準，參賽者只要「Drop the Beat Hit the Pitch」即可向港幣10萬現金獎進發！為了令觀眾對這個全新音樂遊戲互動節目有更深入了解，無綫於1月18日播出了《準備唱錢》作為前期預熱，讓觀眾透過幕後核心成員訪問、製作花絮及海量開會片段，齊齊見證《唱錢》幕後團隊過去一年為節目所付出的心血及努力，包括節目原創團隊，工程、音樂及美術設計等多個部門。

無綫昨晚（18日）播出了《準備唱錢》作為前期預熱，讓觀眾透過幕後核心成員訪問、製作花絮及海量開會片段。（官方提供圖片）

唱錢丨Eric Kwok為做好節目留守電視城

為了建構《唱錢》舞台，音樂總監Eric Kwok籌備期間幾乎日日駐足電視城，工時比幕後團隊還要長，因而獲封「最佳員工」；更搞笑的是，為了爭取時間陪愛犬，Eric Kwok索性帶埋菠蘿直踩會議室！

Eric Kwok真係夠晒全情投入。（官方提供圖片）

圖中就係Eric Kwok隻愛犬。（官方提供圖片）

Eric Kwok之所以如此瞓身，全因想做好《唱錢》三大任務，Eric Kwok：「第一，分歌嘅Level，例如個音Jump嘅位多唔多、音域闊唔闊，仲有拍子。第二，指出每隻歌嘅難度位。第三，要測試系統嘅音準同拍子嘅準確度。」節目幕後主創強調《唱錢》基底是Game Show，並瞄準觀眾對音樂節目的喜愛，為觀眾打造久違了的「與眾同樂遊戲節目」。

唱錢丨久違的「與眾同樂遊戲節目」

「互動」亦是《唱錢》其中一大特色，節目中提及於《唱錢》播映時，觀眾只要嘟一嘟螢幕上的QR Code，便可進入chatroom與主持小編互動，兼可撳Emoji為心儀挑戰者打氣，順道爭取每集福利機會。

Sing豆嘅設計概念都好有趣。（官方提供圖片）

為增加趣味性，製作組還特意設計了不同款式、以香港地道美食命名的「Sing豆」（Level 1：砵仔糕、Level 2：糯米糍、Level 3：蛋撻、Level 4：涼粉、Level 5：紅豆沙、Level 6：喳咋、Level 7：湯圓、Level 8：芋圓、Monster Level），當中較特別造型除有「莫札特Sing豆版」，Monster Level的Sing豆更設定為反派。

《唱錢》舞台同樣都有大量同音樂有關嘅元素。（官方提供圖片）

節目還播出了逾1,000名參賽者齊集電視城參與海選的片段，除一般家庭觀眾及煮婦，還有不少專業人士，甚至港隊代表報名參加，年齡由18歲到64歲都有。

逾1,000名參賽者齊集電視城參與《唱錢》海選，現場場面好墟冚。（官方提供圖片）

唱錢丨首輪24名參賽者個人資料大公開

《唱錢》首輪24名參賽者個人資料大公開。（官方提供圖片）

而自上周一（12日）開始，官方逐步公布首輪24位參賽者名單及個人資料，「明星版」的參賽者暫時有今屆「飛躍男」得主吳業坤、側田、張與辰、黃洛妍、向海嵐、李尹嫣及XiX；當中貴為實力演唱派的吳業坤及張與辰，異口同聲表示參加《唱錢》讓他們超緊張；首先自封「慈雲山劉浩龍」的坤哥，笑言壓力大到「想返屋企」；張與辰則透露為了節目日日練歌、不敢怠慢：「緊張過參加比賽，因為今次嘅獎金係為觀眾爭取。呢個音樂系統需要跟番原唱，所以我覺得對我嚟講係好大挑戰。」觀乎節目相關宣傳片段，張與辰一度唱到「五體投地」，形象化地展現了遊戲的難度及刺激感。

自封「慈雲山劉浩龍」吳業坤笑言壓力巨大，玩到嗌「想返屋企」。（官方提供圖片）

張與辰透露為了節目日日練歌、不敢怠慢，現場一度唱到五體投地更坦言緊張過《中3》。（官方提供圖片）

素人方面，除有自誇打爆坊間唱歌APP的幼稚園老師雲嫦娥、自稱擁「Perfect Pitch」的22歲少女雷樂韻、200+場婚禮樂隊主唱江顯朗、「全港罕有品水師」陳思錡，及香港青年乒乓球手蔡楠，值得期待。