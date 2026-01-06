唱錢｜森美Eric Kwok領軍　AI實時評分挑戰音準過關可贏10萬獎金

2026年無綫綜藝打響頭炮的，將是由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持的全新互動音樂Game Show《唱錢》（英文名：Music Money Monster），節目將由1月24日起、逢周六晚八點半翡翠台播映。除了三位常規主持，由於節目每集均增設直播間，直播主持將是Plan V其餘四位成員：江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙，Eric Kwok同時亦是《唱錢》音樂總監。



森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持的全新互動音樂Game Show《唱錢》（英文名：Music Money Monster）。（官方提供圖片）

無綫去年推出全新戀愛真人騷《女神配對計劃》贏盡好評，2026年無綫將繼續總動員為觀眾送上各類型創意綜藝，有別於一般傳統歌唱節目，《唱錢》並不需要參賽者唱歌有感情、咬字清晰及有台風，《唱錢》要求的是「絕對音準」及「100%準確節拍」，參賽者只要「Drop the Beat Hit the Pitch」即可順利過關，向港幣10萬現金獎進發！

《唱錢》官方首條宣傳片。（官方提供圖片）

專業音準分析系統實時數據為唯一評分標準。（官方提供圖片）

唱錢丨成功挑戰1-9難度系數歌曲可獲10萬港元大獎

《唱錢》遊戲規則是，參賽者將依照1-9不同程度的歌曲難度大玩「過三關」（每位參賽者的過三關數字均是隨機，關卡中不同數字反映不同程度的歌曲難度，最難的Level 9歌曲，將以Monster關卡代表），參賽者只要成功挑戰處於同一條線上的三首歌曲即可成功過關；成功挑戰第一關的參賽者，可獲港幣1千元現金獎，過得越多關數所獲獎金越多，如成功挑戰難度1至9所有歌曲，即能獲得港幣10萬現金獎。所有歌曲難度系數均由Eric Kwok負責評定，Desta亦會在節目中逐一拆解每首歌曲的特色及難唱之處，保證資訊量豐富。

參賽者將依照1-9不同程度的歌曲難度大玩「過三關」，最高可獲10萬港元大獎。（官方提供圖片）

唱錢丨「明星版」+「素人版」各有各好玩

為增加新鮮感，節目分為「明星版」和「素人版」、「明星版」將每月不定期突入炮製驚喜。「素人版」的參賽者將會獨自闖關為自己贏取最高額港幣十萬現金獎；至於「明星版」的參賽歌手則主力為觀眾爭取獎金獎品。根據官方首發宣傳片，除了「唱歌有錢賺，喺屋企睇人唱歌一樣有錢分」，無論是素人或是明星參賽者，只要成功過關，電視機前面的觀眾均有機會獲得至少港幣500獎金，相關詳情將於之後宣傳稿陸續公布。

如果「音準」同「節拍」都百分百準確，系統會顯示綠色。（官方提供圖片）

相反就會顯示紅色。（官方提供圖片）

唱錢丨不設評委‧不需感染力‧不求有台風

《唱錢》另一特色是不設評委，並由無綫不同專業團隊、工程部及Eric Kwok攜手經年研發的專業音準分析系統（Real-Time Pitch and Beat Analyzer）得出的實時數據為唯一評分標準；由於系統會即時向參賽者展示每個音準及拍子的實時得分，整個過程猶如打機般緊張刺激，萬勿錯過。