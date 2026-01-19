張敬軒45歲生日唔做絕育手術　唔做斷捨離：留俾有需要嘅人

張敬軒將於2月1日正式迎來45歲生辰之際，Threads上竟掀起一股令人啼笑皆非的「絕育倒數」熱潮。有忠實粉絲在 Threads上圖文並茂地發文：「張敬軒絕育倒數Day38」帖文瞬間引發大量網民網民及粉絲瘋狂討論，場面相當爆笑。

張敬軒陳年訪問出土

網民將他在17年前一篇陳年訪問出土，當時張敬軒透露家中的唐狗意外搞大了鄰居愛犬的肚子，令他笑言要安排愛犬進行絕育。隨後他分享自己聽聞的一個坊間說法：「我聽人話，男人如果過咗45歲後做絕育手術，好似前列腺冇咁易有事。」

張敬軒今日現身灣仔出席珠寶活動。（陳順禎攝）

張敬軒表明當時隨口噏

張敬軒今日（19/1）現身灣仔出席珠寶店活動，接受《香港01》訪問時被問到今個生日有什麼事要做？張敬軒笑言：「今年生日冇諗住慶祝，因為前年過咗個大，同埋呢幾年生日都有啲活動，有啲商業嘢，咁我覺得今年嘅生日就不如做嘢啦。（你唔係要去做手術？）哈哈，其實我都唔記得咗，其實當時都係隨口噏，我而家明，佢哋係好上心，特別對於我嘅器官。咁所以就睇吓可唔可以轉一個plan，唔做斷捨離先，睇吓係咪留俾有需要嘅人。」

張敬軒表明當時隨口噏。（陳順禎攝）

張敬軒絕育要問阿爸阿媽

被問到是否為防止前列腺出事所以有絕育這個想法？張敬軒表示：「咁我有諗呢啲嘢，因為我覺得身體髮膚受諸父母，割啲咩，同埋割啲咩唔好都要問阿爸阿媽先。（健康指數依然強勁）最近嗰次體檢啲數值係好靚，但我又可以話好Fit囉。」