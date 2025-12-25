張敬軒45歲生日變絕育倒數？粉絲考古17年前豪語：記得Book定手術

張敬軒（Hins）將於明年2月1日正式迎來45歲生辰，就在這個大日子臨近之際，Threads上竟掀起一股令人啼笑皆非的「絕育倒數」熱潮。這場洗版行動的源頭，竟要追溯至他17年前一段被「考古」出土的受訪言論，隨即引發大批網民及粉絲（Hins fans）瘋狂討論，場面相當爆笑。

有忠實粉絲在Threads上圖文並茂地發文：「張敬軒絕育倒數Day38」，帖文瞬間引發大量網民圍觀食花生。（Threads＠nicholovehins）

日前，有忠實粉絲在Threads上圖文並茂地發文：「張敬軒絕育倒數Day38」，帖文瞬間引發大量網民圍觀食花生。這場鬧得沸沸揚揚的「絕育之亂」，始作俑者竟是張敬軒本人。事緣於2008年的一篇訪問，當時張敬軒透露家中的唐狗意外搞大了鄰居愛犬的肚子，令他笑言要安排愛犬進行絕育。隨後他分享自己聽聞的一個坊間說法：「我聽人話，男人如果過咗45歲後做絕育手術，好似前列腺冇咁易有事。」

不過，當年未滿30歲、血氣方剛的張敬軒隨即自信爆棚地自誇身體素質極佳，深信自己到了40多歲仍有力傳宗接代，更豪言：「唔會囉！我有做開運動，老而彌堅，遺傳到老竇咁好健康。」沒想到這段陳年豪語如今被粉絲挖出，並在他即將45歲之際成為全網熱話！

對於這場別開生面的「絕育」倒數，粉絲群體的反應可謂相當兩極。有一派堅守「優生學」的粉絲強烈反對，紛紛留言力勸偶像「刀下留人」：「唔好啦！軒軒基因超級好，可以生個小軒軒，繼承佢嘅音樂才華同靚仔樣」、「我非常肯定小軒BB絕對拎到2046叱咤樂壇冠軍」。另一方面，亦有不少網民對Hins fans的無限創意和瘋狂程度表示佩服，笑稱：「點解Hins fans可以咁痴線？」感嘆這班粉絲的幽默感與偶像簡直如出一轍。

雖然網上群情洶湧，但現實中張敬軒依然寵粉無限。趁著聖誕佳節來臨，他特意邀請粉絲出來享用Buffet共度佳節。不少幸運粉絲事後都在網上曬出與張敬軒的親密合照，更激讚偶像真人「又細心又靚仔又幽默」。

不少幸運粉絲事後都在網上曬出與張敬軒的親密合照，更激讚偶像真人「又細心又靚仔又幽默」。（IG@grace_ajbaby）