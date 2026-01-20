實力演員被演藝秘書質疑冇畢業紀錄　終摷出塵封證書：懷疑咗幾年

TVB出身的陸駿光曾主演劇集《導火新聞線》、《太陽星辰》，以及在電影《G殺》、《流水落花》，憑著其亮眼表現，早已奠定實力派演員地位，演技受觀眾認可。不過，原來這位香港演藝學院出身的演員，竟曾被母校職員質疑「扮畢業」，令他一度陷入自我懷疑！近日他終於在執屋時尋回「失蹤」多年的證書，終於還自己清白。

陸駿光在TVB的年代發揮不多，直至轉投香港電視（HKTV），終於多了有名有姓的角色，惜最終開台不成。（網上影片）

轉戰電影圈及其他電視台，陸駿光曾參演Netflix與騰訊的劇集《太陽星辰》，與男主角陳偉霆大量對手戲。（劇照）

陸駿光數年前首度擔正電影男主角，於《流水落花》飾演鄭秀文老公。（劇照）

回母校竟遭秘書警告「唔好周圍同人講你係演藝畢業」

陸駿光在帖文中指幾年前曾回到香港演藝學院（APA）閒逛，突然有一位秘書走出來對他說：「Wei 陸駿光你冇喺演藝畢業個喎，你唔好周圍同人講你係演藝畢業喎！」當時陸駿光即時反駁：「唔係喎，我讀完個文憑個喎」，但對方堅持：「我搵唔到你資料喎。」這一句亦陸駿光陷入深深的自我懷疑，他直言：「佢講完之後，我真係懷疑咗幾年我有冇畢到業。」

執屋尋回25年前證書證清白 反問：文憑畢業唔算畢業？

直到昨日，陸駿光趁著執屋，終於在舊物堆中找回那張塵封已久的畢業證書！他發上網，相中清晰可見是由香港演藝學院頒發的「Diploma in Performing Arts (Drama)」（演藝文憑 (戲劇)），頒發日期為2001年7月4日，證書上還有當時院長的簽名。雖然「有圖有真相」，但陸駿光也不禁隔空回應演藝學院秘書當日的質疑，直言：「文憑畢業唔算畢業?? 🤔🤔」

陸駿光趁著執屋，終於在舊物堆中找回那張塵封已久的畢業證書，證明他於2001年修畢戲劇演藝文憑。（IG@dirtluk）

自爆當年太曳成日走堂 幸有證書證明冇失憶

帖文一出，有不止一位昔日同班同學都留言，指自己能做證當日陸駿光有出席畢業禮，另外也有人留言：「你嘅演技仲需要用張文憑證明咩？」陸駿光亦幽默回覆：「張文憑係用嚟證明我冇失憶，我真係諗咗幾年呀！連我啲同班同學都覺得我好似冇畢業(當年實在太曳成日走堂) 諗返都覺得開心」。

