非常檢控觀丨吳偉豪大騷胸肌麒麟臂　iPad胸加朱古力腹肌嚇死人

TVB全新劇集《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。首集中「動作擔當」吳偉豪一晚三場打鬥戲超精彩，「凌空直勾腿」呈完美「90度角」極震撼；而吳偉豪醫院換衫戲則大晒結實「iPad胸」+「朱古力腹肌」＋「青筋麒麟臂」，令網民洗版式讚型。



《非常檢控觀》由林志華監製、黎倩儀編審，劇集主要演員有馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、游嘉欣、蔣家旻、張馳豪、李成昌、程可為等。

1月19日晚首播的《非常檢控觀》（以下簡稱《非常》）劇情超濃縮，一開始便以香港首宗「無屍體、無法證、無招認」情況下成功定罪的謀殺案作為重心，帶出主角包希仁（馬德鐘飾）高智商及超強同理心的同時，亦帶出了包希仁與得力女助手公孫珀（賴慰玲飾）結緣背後感人故事。之後劇情急速去到五年後，並圍繞兩大江湖大佬—鄧車堡（徐榮飾）及郭奉孝（黃長興飾）之間的恩怨情仇，以及「鄧車堡2.0」頂仔（郭浩皇飾）無辜慘死背後的曲折真相！

吳偉豪為咗宣傳新劇，可謂花盡心思，呢條AI片，夠晒硬銷，想唔記得佢個角色名都難。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨吳偉豪一晚三場打鬥戲超精彩

當晚著墨最多的，除了是主角包希仁特有的「鏡反射觸覺症」，還有吳偉豪（Ricco）的超強身手！首度在劇集中成為「動作擔當」的Ricco，在三場打鬥戲中均有相當出色表現，除了「凌空飛腿」展示了驚人彈跳力、腰力及腳骨力，他的「直勾腿」無論向前或是向後均呈現完美的「90度角」。

而在與黃長興的對打戲中，Ricco除了「直勾腿」放題，還一嘢的起「大隻仔」黃長興再過肩摔落地，整套動作完成得相當俐落！原來Ricco事前並沒有接受任何特別動作訓練，只是努力操弗自己迎戰，並自揭秘訣是拉筋：「主要都係做多啲Gym，同埋拉多啲筋。我知道有唔少出拳同踢腿嘅動作，所以最緊要啲筋鬆，出嚟嘅動作先會夠靚。」

非常檢控觀丨吳偉豪自揭遭監製勒令：最緊要靚仔！

除了打鬥連場，近乎Carry全集的Ricco還有不少騷肌場面，無論是醫院換衫、或是與馬神晨跑一幕，Ricco都展示了超結實「iPad胸肌」、「朱古力腹肌」、「青筋麒麟臂」、二頭肌及背肌，完美顏值配以完美Body，相當屈機。

網民對於Ricco睇得又打得，亦忍不住洗版式讚型，兼對其白滑美肌有讚冇彈！而Ricco如此屈機其實全靠後天努力苦練：「我平時都會喺屋企做掌上壓、引體上升同重訓，去保持個身形。」並笑言監製林志華對其外表及身形要求極高：「一來我好在意自己個戲做得夠唔夠真實，而監製就好注重我出嚟夠唔夠靚仔，所以要同時兼顧呢兩樣嘢。」

向來看好Ricco的林志華，之前在《回歸》中成功憑「斯文眼鏡Look」，將Ricco由「朱凌凌」成功改造成「IT界才俊」！今次林志華再發功，除為Ricco度身訂造多場拳來腳往、打到飛起的場口後，還為他設計了不少「全紅」造型，無論是皮褸、襯衫或是跑衣，都以棗紅色為主。曾指Ricco有標準小生外形的林志華，受訪時笑言睇好Ricco極有潛力成為無綫2026年最火爆小生之一：「又勤力、又有顏值、又有外型、又有身手，真係好弗，睇好佢！」