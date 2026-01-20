奢遊記｜參觀比華利山三億豪宅　NBA球星帶路入最新球場大開眼界

《奢遊記》是由劉晨芝（Adrienne）夥拍鄭衍峰主持真人騷豪華旅遊節目，逢周一、五晚9點半及周二、四晚9點35分於TVB Plus(82台)播映。劉晨芝以真人騷型式帶觀眾遊走美國、墨西哥，玩盡名人、明星至愛蒲點。

劉晨芝、鄭衍峰主持真人騷豪華旅遊節目《奢遊記》。（公關提供）

相識滿天下的Adrienne，更碌盡好友卡，邀請星級好友，NBA巨星、名模、知名KOL、米之蓮大廚擔任嘉賓，帶觀眾到世界出席知名的Festival、最獨家VIP的蒲點及盛事。

參觀1.95億豪宅

昨晚（19日）Adrienne跟鄭衍峰在洛杉磯貴價樓區，參觀一幢價值1.95億港元的獨立屋豪宅。屋主為模特兒Melanie，3層高的設計有齊升降機、超大泳池，極盡奢華。參觀完靚屋靚景後，Adrienne與Melanie一起跟私人教練，使用一部專業運動健身儀器。該款堪稱「魔術」的機器，神奇處在於只要運動20分鐘，便有4小時的效果，Adrienne說︰「之前係畀一啲專業運動員用，減少佢哋喺健身嘅時間。秘密係機器會將電流帶到肌肉，激活更高比例嘅肌肉纖維，喺富豪界同運動圈非常受歡迎。」

首站介紹一幢價值1.95億港元的獨立屋豪宅。（公關提供）

屋主為模特兒Melanie。（公關提供）

劉晨芝跟私人教練使用高科技健身器。（公關提供）

這款健身器稱運動20分鐘，相等於4小時效果。（公關提供）

NBA球星帶路闖後台

Adrienne接受訪問時透露多得好友幫手，可以參觀超多豪宅及設施，她說︰「最開心係搵咗我位NBA球星朋友，帶我哋去咗最新NBA球場打波，又去咗環球影城後台，呢啲地方平時去唔到，真係大開眼界。」她提到最壯觀場面要數到雲集逾千架超跑的聚會，最開心是收藏家朋友為他們開了多支絕版靚酒，最難忘是設計師老友提供試戴多款幫Lady Gaga、電影《La La Land》設計嘅珠寶，令Adrienne覺得整件事感覺很crazy。

二人到美國威尼斯海灘chill一番。（公關提供）

Adrienne接受訪問時透露多得好友幫手，可以參觀超多豪宅及設施。（公關提供）

參觀1.2萬支紅酒酒庫

此外，今晚一集二人到名酒收藏家Daniel屋企，參觀他珍藏逾1.2萬支紅酒的酒庫，既有名酒莊、又有歷史悠久的藏品，見到這番光景Adrienne用歎為觀止來形容。好紅酒的鄭衍峰以仿如置身天堂來形容，他笑說︰「作為有小小認識同鍾意飲紅酒嘅人嚟講，呢度係天堂。畀我會閒時無嘢做，就揸架車嚟望下啲收藏都開心。」接住他們乘坐無人駕駛的出租車，到達比華利山山頂參觀價值三億港元的豪宅，內裏泳池、電影院、健身房一應俱全，想打破貧窮限制想像的框框，就要留意節目播出。

劉晨芝、鄭衍峰聽到Daniel的收藏量，不禁嚇一跳。（公關提供）

當中一款9格禮盒裝藏品，已屬珍品級數。（公關提供）

三支1918年份的紅酒彌足珍貴。（公關提供）

乘坐無人駕駛出租車。（公關提供）

比華利山豪宅泳池、健身房、影院一應俱全。（公關提供）

