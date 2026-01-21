關詠荷零遮掩現身米蘭中餐廳　妝後最新模樣曝光唔輸年輕女星

曾經憑多部劇集（《苗翠花》、《陀槍師姐》、《美味天王》等）入屋的關詠荷，在2003年與影帝張家輝結婚，婚後誕下一名寶貝女兒張童，及後便將重心轉移家庭上，主力相夫教子，淡出幕前。近日，夫婦二人就現身米蘭出席時裝周活動，私下更一同去中式餐廳享用火鍋，還零架子地與民眾拍照，非常之親民，關詠荷妝後狀態令人眼前一亮，依舊星味十足，獲得不少網民激讚。

關詠荷曾憑多部劇集成功入屋 。（影片截圖）

二人結婚多年一直恩愛。（VCG）

米蘭機場被偶遇

日前，張家輝與關詠荷現身米蘭機場時，已被網民遇見，當時他們身穿着素色衛衣情侶裝現身，關詠荷更是戴上眼鏡素顏上陣，皮膚白皙緊緻，臉部輪廓明顯，下顎線線條顯易而見，看不出已是61歲之人。

二人在米蘭機場被偶遇。（微博圖片）

現身米蘭中式餐廳

而作為大明星的他們，近日就零遮掩現身米蘭一間中式餐廳享用火鍋，二人都非常親民樂意與民眾拍照。而當時關詠荷明顯有化妝，妝後的她更明艷照人，五官更為立體，一雙眼睛水汪汪，V臉明顯，皮膚緊緻有光澤，梳着旁分髮型帶着微笑笑容與民眾拍照，整體甚有氣質且有星味，完全不輸時下年輕女明星，不少網民都紛紛留言表示：「狀態真的好」、「一直那麼漂亮」、「好年輕狀態」等，絕對是凍齡有術。

張家輝現身中式餐廳。（小紅書圖片）

張家輝親民同民眾合照。（小紅書圖片）

關詠荷妝後狀態令人眼前一亮。（小紅書圖片）