韓國28歲男星服兵役後「手機號碼外洩」粉絲狂致電擾民公司急回應

韓國男團ASTRO成員車銀優（Cha Eunwoo）雖然已在今年7月入伍服役，但人還在部隊，暖心行動仍持續不斷！他早早為粉絲準備多項驚喜活動，其中一項就是親自公布「專屬電話號碼」，讓粉絲能直接聽到他的聲音，沒想到卻意外引發騷動！



根據韓媒報道，車銀優的官方帳號日前在社群平台X（舊稱推特）發布一則貼文，寫道：「在聲音消失前，快打電話吧」並附上一個電話號碼。許多粉絲看到後立刻撥打，興奮以為能和偶像本人通話。

車銀優經紀公司推出打電話給他的活動，不過有太多粉絲打錯號碼，引發民怨。（ig@eunwo.o_c）

部分粉絲打錯電話號碼引發民怨 網友批「病毒式營銷」風險高：

結果真相曝光，這是為了宣傳他即將發行的第二張迷你專輯《Else》而推出的創意活動！粉絲只要撥打該號碼，就能聽到車銀優事先錄製好的語音訊息。語音中，車銀優用温柔嗓音說道：

你好，我是銀優。最近過得好嗎？你問我為什麼打電話？當然是因為我想你啦！你一直在等我的電話，對吧？我知道的。聽說我的新消息了嗎？可能有點嚇到你，但我可是車銀優，一切我都提前準備好了。我的新專輯怎麼樣？是不是很期待？我也很興奮！下周我會再打給你，所以要好好吃飯，多多想我哦！我想你啦，再見~

不過，這個浪漫宣傳卻在上線後惹出小插曲。部分粉絲因號碼輸入錯誤，誤撥至一般民眾的私人號碼，導致無辜民眾接到大量陌生來電，引發混亂。

對此，車銀優所屬經紀公司Fantagio不得不在11月5日發表聲明道歉，強調：「車銀優官方語音活動的唯一正確號碼是070-8919-0330，只有撥打該號碼才能連接到活動。近期出現部分用戶輸入錯誤號碼的情況，導致電話誤撥至他人。請務必確認號碼正確，我們對因此受到困擾的公眾深表歉意。」

然而，部分網友仍批評此類「病毒式營銷」風險太高，留言表示：

「這種營銷方式肯定會被罵。」

「070開頭的號碼不是詐騙電話嗎？」

「要是有人真的擁有這個號碼（改成010區號）怎麼辦？」



即便如此，粉絲們依舊感動不已，紛紛留言支持：

「不愧是寵粉狂魔！」

「銀優連服役中都在想着粉絲，太暖了~」



