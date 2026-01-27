BLACKPINK｜Rosé食雞蛋仔「瞳孔地震」　網民：攤凍晒可以幾好食

BLACKPINK演唱會香港場日前（26/1）在香港啟德場館舉行，吸引過萬人入場不再話下，演唱會的各項細節也成為網民討論話題。以往每一場BLACKPINK演唱會中，Rosé也會在其中一幕中享用當地的美食，例如早前台灣場，Rosé一邊食鳳梨酥、喝五十嵐、鹽酥雞，一邊進場的畫面就曾引起討論。今次也不例外，Rosé在香港場中一邊食雞蛋仔的一幕也引起網民熱議。



Rosé食住雞蛋仔入場。（Thread圖片）

Rosé食雞蛋仔引討論

需知道，雞蛋仔於香港人來說為一個地道且有代表性的街邊小食，而港人亦對雞蛋仔要求甚高。有網民在Threads上發帖，表示對於Rosé手上雞蛋仔的來源感到好奇，直言啟德附近並無高水準雞蛋仔。

睇Rosé表情就知好好食。（Thread圖片）

網民估雞蛋仔出自呢間

帖文引起網民討論，有人留言：「airside間captain」，指出啟德Airside中的一間餐館就有賣，又有人笑言可能購自某連鎖式小食店龍津，也有人猜測可能來自另一間雞蛋仔專賣店利強記，但留言之中，較多人表示Rosé在BLACKPINK演唱會中拿着的雞蛋仔出自新蒲崗的629雞蛋仔。

之前台灣場Rosé都係食住當地美食入場。（Thread圖片）

之前台灣場Rosé都係食住當地美食入場。（Thread圖片）

雞蛋仔攤凍晒有幾好食？Rosé啲戲超掂

當然，有人網民笑Rosé好戲。眾所皆知，雞蛋仔為一種需要「趁熱食」的街頭小食。如雞蛋仔「攤凍晒」才享受，手感就如濕毛巾，口感亦有如嚼蠟一般奇怪。「放10分鐘都凍晒 仲可以幾好食」、「Rosé啲戲超掂」、「都係靠演技搭夠」、「買完唔即刻食嘅話=食擦子膠」。

Rosé@BLACKPINK。（ig@roses_are_rosie）

Rosé@BLACKPINK。（ig@roses_are_rosie）

估算雞蛋仔最少「攤」足半小時

跟據《香港01》查閱資料，The Captain's Fish&Chips Bar距離場館約需24分鐘步行距離，629雞蛋仔則較遠，需12分鐘車程，至於較有名的利強記（尖沙咀店）則需19分鐘車程，龍津美食（牛頭角道分店）也需時11金鐘車程。最後，也有網民憑雞蛋仔的紙袋，表示認出應為629雞蛋仔，所以可粗略估計，包含由工作人員買完再專車「速遞」至場館，再送到Rosé的手上，再到Rosé享用的一刻，雞蛋仔至少「攤凍」了半個小時。難怪香港網民見到Rosé在熒幕前享用雞蛋仔後，露出「瞳孔地震」的表情後，會說：「啲戲超掂！」