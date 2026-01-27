Angelababy著訂造服推銷波鞋遭設計師罵廉價　內地網民：陰陽怪氣

楊穎Angelababy近年在中國內地發展得相當不錯，憑一連串受歡迎的綜藝節目及劇集而站穩了內地娛圈一姐地位。近日她為內地一個波鞋品牌直播推廣時，卻爆出公關災難。



楊穎Angelababy現身代言波鞋品牌的直播間。（微博圖片）

Angelababy著名師設計服飾sell平民波鞋

事緣，當日楊穎穿上一襲極具特色，以紅、黑、紫色不同質料的布料剪裁而成的短裙在直播間出現。直播中，她大力推銷一個內地品牌的波鞋。這件別出心裁的晚裝引起不少網民注意，有人更發現原來這套晚裝出自一位荷蘭設計師Ronald van der Kemp之手。

楊穎Angelababy現身代言波鞋品牌的直播間。（微博圖片）

楊穎Angelababy着名師設計晚裝影內地波鞋品牌代言宣傳照。（IG圖片）

服飾設計師大有來頭！

這位Ronald van der Kemp原來是世界知名的訂制服設計師，早期職業生涯遍及巴黎、米蘭和紐約等地，近年亦曾擔任多個國際品牌的首席設計師、創意總監，亦曾於CELINE中工作。早期他也曾接受過《Vogue》巴黎版，紐約時報，《Elle》荷蘭版等時裝雜誌採訪。近年出自他之手的服飾，更曾被Lady Gaga、Katy Perry等巨星採用。從其Instagram帳號「ronaldvanderkemp」可以見到，近年也有不少中國明星，如展軒Elk、田曦薇、周也、張碧晨採用過他設計的服飾，就連楊穎也是老主顧，亦曾穿上過他的品牌服飾。

楊穎Angelababy着名師設計晚裝影內地波鞋品牌代言宣傳照。（IG圖片）

Ronald van der Kemp在國際間甚有名氣。（IG截圖）

有不少中國明星曾穿過他的作品。（IG截圖）

有不少中國明星曾穿過他的作品。（IG截圖）

設計師明言：未批准著訂造服推銷廉價鞋

可是，有網民將有關直播的片段傳給Ronald van der Kemp後，對此他就相當介意，回覆說：「 I did not allow any commercial activity or event with my couture dress. There is NO PERMISSION from RVDK to promote cheap shoes wearing a one of a kind couture gown.（我沒有允許任何人使用我的高級訂造服進行任何商業活動。RVDK完全沒有給予任何許可，允許有人穿著這件獨一無二的訂造服來推廣廉價鞋）。」

設計師Ronald van der Kemp明言沒有批准，特別是一句「cheap shoe」更觸動了內地網民的神經。（IG截圖）

內地網民批：ugly dress罷了

事件持續發酵，有網民力撐楊穎無辜，因為服飾和工作安排都是由造型師和經理人公司負責，也有人表示，設計師不應介意，更說：「請你們不要崇洋媚外了，愛愛國貨吧」、「你可以說“未經我同意不能用於商業用途”，但是陰陽怪氣說cheap shoes並不能襯托衣服的高級，ugly dress罷了」、「有人給你穿就不錯了」。

內地網民熱烈討論。（微博截圖）

內地網民熱烈討論。（微博截圖）

《香港01》從網上搜尋楊穎在直播中展示的波鞋品鞋，發現為一個叫「紅蜻蜓」的球鞋品牌，波鞋售價相當友善，大概於港幣$100到$200之間。