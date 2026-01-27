70歲影帝夜蒲蘭桂坊引女士失控尖叫　保養驚人獲讚打低99%同齡人

夜晚見到任達華，大家腦海中總會浮現那句經典廣告對白：「今晚11點，你會做啲乜嘢啊？」不過，近日有網民在夜晚於蘭桂坊偶遇任達華時，第一句則是「型到爆」，從網民分享的片段所見，雖然任達華今年已步入70歲，但無論外貌還是身形都保養得宜，難怪有女途人見到都忍不住失控尖叫：「我愛你，華哥！」

任達華越老越有型。（任達華微博圖片）

70歲依然都是咁fit！（任達華微博圖片）

任達華現身蘭桂坊 身形Fit爆

從網民分享的片段可見，任達華當晚身穿一套剪裁極其貼身的西裝，身形fit爆，更刻意解開領口兩粒鈕扣，不羈之中帶點霸氣。雖然他戴著墨鏡，但仍被一眼認出。而出名親民的任達華，禮貌地邊行邊跟大家握手兼「Say Hello」，即使近距離被影依然笑臉迎人，毫無巨星架子，甚至有現場女士難掩興奮，以「高8度」聲線大喊：「我愛你，華哥！」可見任達華雖然已經70歲，但魅力依然沒法擋。

任達華型爆現身蘭桂坊。（小紅書截圖）

任達華友善跟大家握手。（小紅書截圖）

而任達華當晚的一身造型，同時也令網民想起他當年在電影《古惑仔》系列中飾演洪興龍頭「蔣天生」，紛紛留言：「蔣天生真帥」、「華哥型到爆」、「這個年齡能保養成這樣，可以輕鬆打敗99%的同齡人了！」

即使近距離被影，任達華依然笑臉迎人，毫無巨星架子。（小紅書截圖）

一舉手一投足都非常有型。（小紅書截圖）

非常受歡迎。（小紅書截圖）

靠跑步凍齡

任達華縱橫影視圈近50年，拍過不少膾炙人口的電影，代表作有《PTU》、《黑社會》、以及《歲月神偷》等，也曾囊括不少影帝殊榮，演技無容置疑，而且他形象健康，閒時最愛跑步健身，年青外表完全看不出真實年齡。

任達華一家三口都高顏值。（IG@ellayamm）

任達華有妻女萬事足。（IG@ellayamm）

寵妻狂魔

除此之外，任達華也可說是緋聞絕緣體，自1997年與現任太太琦琦結婚後，28年來一直恩愛如初，從未與其他人傳出緋聞，就連琦琦都多次公開大讚老公專一！身為愛妻號的任達華，曾透露多年前已自訂「三從四得」寵老婆規則，除了物業寫琦琦名下外，在交往初期已經由琦琦掌權財政權，一向有投資眼光的他，身家豐厚有「樓王」之稱，如今夫婦二人共同在全球持有30多個物業，保守估計市值至少50億港元，而早在女兒任晴佳2歲時已擁有上海和維也納的物業，琦琦更稱霸氣講道：「將來我們和Ella去到哪裏也有一個家。」一家三口美滿幸福。