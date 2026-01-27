Cookies「餅碎」43歲澳門慶生曬Hermès Birkin　自住三千萬豪宅

區文詩為Cookies「餅碎」之一，曾於電影《無人駕駛》當女主角。當年Cookies九變四「分拆上市」，區文詩未有留下，退團後於2003年加入電台成為DJ，後來淡出娛圈。當年在大量討論Cookies不和傳聞中，有人直指有位「有錢女」玩小圈子，被網民戲稱為「茶水間KOL」，矛頭直指區文詩。區文詩今為Cookies中最富貴成員之一，早已有樓揸手，自住市值過三千萬的西半山年豐園過千呎頂層連天台單位，更以保時捷跑車代步和擁有多個Hermès手袋，閑時愛曬超豪遊艇。區文詩本月25日踏入43歲，過大海曬出Hermès手袋，貴氣十足！

區文詩廚房位置有中島作為吧檯，可以跟朋友吃飯飲酒談天。（IG：@angela_au）

鄧麗欣經常到區文詩家中作客。（IG：@angela_au）

（左起）何綺玲Elaine、區文詩Angela、吳雨霏Kary、鄧麗欣Stephy、楊愛瑾Miki、陳素瑩Gloria及馬思恆Helena，不過就獨缺傅穎Theresa及蒲茜兒Serena。（葉志明攝）

區文詩43歲生日澳門曬Hermès Birkin

區文詩日前到澳門過43歲生日，曬出多張靚相，區文詩當然不少得帶上靚袋隨行，她將Hermès Birkin擺在當眼處，顯出身價今非昔比。既然是生日之旅，區文詩自然好好寵愛自己，她在靚景餐廳嘆紅酒美食，做按摩，周圍飲飲食食嘆世界，富貴生活令人羨慕。區文詩發文：「Lil birthday getaway in Macau…」。

27歲成業主自住三千萬單位

自從離開Cookies後，區文詩曾到香港電台做DJ，又在Youtube頻道拍一輯十集煮食片。區文詩投資有道，27歲成為業主，30歲已經2層樓在手﹗15年更到東京花了約六、七十萬元港幣買入二百多呎單位放租投資。19年5月以3,380萬元購入西半山年豐園，一個頂層連天台單位及車位，實用面積1,194方呎，呎價28,308元。

